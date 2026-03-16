Svolta in Vaticano: ecco la 'nuova' casa del Papa

Novità in Vaticano: sabato 14 marzo 2026, Papa Leone XIV ha preso ufficialmente possesso dell’appartamento pontificio situato nel Palazzo Apostolico. Il trasferimento rappresenta una svolta storica e simbolica, segnando la fine di un lungo periodo durato dodici anni in cui i Pontefici avevano scelto la Residenza di Santa Marta come dimora abituale.

Il ritorno all’appartamento in Terza Loggia

Dopo dieci mesi di intensi lavori di ristrutturazione, necessari per l’ammodernamento degli impianti e l’adeguamento degli standard di sicurezza, la “Terza Loggia” torna a essere il cuore pulsante del pontificato. Il Papa si è trasferito insieme ai suoi più stretti collaboratori, rioccupando quegli spazi che erano rimasti vuoti dal 2013, quando Papa Francesco scelse di rompere con la tradizione per una sistemazione più informale e comunitaria.

Una svolta tra tradizione e modernità

Secondo quanto riportato dalla Sala Stampa della Santa Sede, la scelta di Leone XIV non rappresenta solo un ritorno alla tradizione, ma una decisione pragmatica legata alla gestione del governo della Chiesa. L’appartamento, pur mantenendo il suo prestigio storico, è stato dotato di tecnologie moderne per permettere al Pontefice e alla sua segreteria una maggiore efficienza operativa.

Cosa cambia ora per il Papa

Con questo trasloco, Leone XIV ristabilisce la consuetudine che vede il Successore di Pietro risiedere nel palazzo che per secoli ha ospitato i suoi predecessori. Resta ora da vedere come cambieranno le dinamiche della corte papale e se questo ritorno alle origini influenzerà anche lo stile comunicativo e simbolico del suo pontificato.