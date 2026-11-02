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VIRALI 02 NOVEMBRE 2026

Tagliano il formaggio: quello che ci trovano è da non credere

Redazione Virgilio Video

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La fantasia dei delinquenti non ha davvero limiti: l’ultima ‘invenzione’ di alcuni trafficanti di droga è stata quella di nascondere la cocaina in alcune forme di formaggio.

A scoprirlo è stata la polizia del West Yorkshire, che ha diffuso un filmato in cui si vedono gli agenti tagliare a fette delle forme per rivelare i panetti di cocaina nascosti al loro interno.

I pallet di formaggio trasportavano cocaina con un valore di mercato superiore a 600 milioni di dollari.

Sette uomini sono stati incarcerati per il loro ruolo in un piano volto a contrabbandare circa 5 tonnellate di droga nel nord dell’Inghilterra. Complessivamente, 18 persone sono state condannate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina al termine di due processi

Video tratto da: IPA / KameraOne

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Tagliano il formaggio: dentro ci trovano cocaina per milioni di dollari
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