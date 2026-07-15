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VIRALI 15 LUGLIO 2026

Tamponamento in strada: quello che succede dopo sorprende tutti

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Arrivano dal Brasile le incredibile immagini di un imprevedibile seguito ad un incidente stradale. Una macchina ha tamponato un’altra vettura e i due guidatori sono scesi in strada: tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare vista la situazione di potenziale tensione che poteva portare ad un confronto acceso, l’esito dell’incontro è stato sorprendente.

Visibilmente commosso, l’automobilista responsabile dell’incidente ha ammesso la propria colpa e l’altro automobilista ha accettato le scuse, rispondendo al gesto con un caloroso abbraccio. A conferma dello stato d’animo dei due uomini, dal momento del tamponamento non è stata presentata alcuna denuncia alla polizia in merito all’incidente

Il filmato è diventato virale sui social, totalizzando centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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