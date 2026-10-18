Una corda utilizzata per la pesca dei granchi le stringeva il collo, mettendo seriamente a rischio la sua sopravvivenza. È la drammatica vicenda di una tartaruga marina salvata dalla Guardia Costiera americana al largo della Florida, in un intervento che riporta l’attenzione sui pericoli rappresentati dalle attrezzature da pesca per gli animali che popolano mari e oceani.

Il salvataggio della tartaruga caretta caretta

L’episodio è avvenuto nelle acque del Golfo del Messico, a circa un miglio dalla costa, tra Venice Inlet e Big Sarasota Pass, in Florida. Durante un’attività di pattugliamento, l’equipaggio della Guardia Costiera statunitense ha individuato una tartaruga marina in evidente difficoltà: una corda utilizzata per le nasse da granchi le si era avvolta strettamente intorno al collo, impedendole di muoversi liberamente.

Gli uomini a bordo dell’imbarcazione CG 45617, appartenenti alla stazione della Guardia Costiera di Cortez, stavano rientrando da un servizio di sicurezza legato a una manifestazione nautica quando si sono accorti della presenza dell’animale. Quella che sembrava una normale attività di pattugliamento si è così trasformata in un intervento di soccorso per salvare una vita in pericolo.

La squadra è riuscita a liberare la tartaruga dalla corda, rimuovendo l’attrezzatura che le stringeva il collo. Una volta terminata l’operazione, l’animale è stato restituito al mare. L’esemplare, lungo circa 90 centimetri, è stato identificato come una tartaruga comune, conosciuta scientificamente con il nome di Caretta caretta. In base alle sue dimensioni, i soccorritori hanno stimato che potesse avere un’età compresa tra i 25 e i 40 anni.

Il lieto fine non cancella, tuttavia, la gravità dell’accaduto. Una corda abbandonata o lasciata galleggiare in acqua può trasformarsi in una trappola mortale per la fauna marina. Nel caso delle tartarughe, un groviglio intorno al collo o alle pinne può provocare ferite profonde, compromettere il movimento e rendere estremamente difficile raggiungere la superficie per respirare.

L’intervento della Guardia Costiera dimostra quanto possano essere importanti la sorveglianza delle acque e la prontezza di chi opera in mare. Ma evidenzia anche una questione fondamentale: per evitare che episodi simili si ripetano, è necessario intervenire alla radice del problema, riducendo la dispersione di corde, reti e altri strumenti da pesca nell’ambiente marino.

I rischi in mare per le tartarughe

La vicenda della tartaruga salvata in Florida è soltanto uno dei tanti esempi dei pericoli che questi animali devono affrontare quotidianamente. Le tartarughe marine, presenti in diversi mari del mondo, sono esposte a numerose minacce legate alle attività umane. Tra le più gravi figurano la pesca accidentale, l’inquinamento da plastica, la perdita degli habitat naturali e le collisioni con le imbarcazioni.

La pesca rappresenta una delle principali cause di mortalità. Durante le attività professionali, le tartarughe possono rimanere intrappolate nelle reti oppure abboccare agli ami utilizzati dai pescatori. Questi incidenti, definiti catture accidentali, possono provocare lesioni, difficoltà respiratorie e annegamento. Nel Mediterraneo, la Caretta caretta è particolarmente esposta a questo rischio a causa delle interazioni con diverse tecniche di pesca, tra cui il palangaro e la pesca a strascico.

Un ulteriore pericolo è costituito dalle attrezzature abbandonate o perdute in mare. Corde, reti e trappole continuano a rappresentare una minaccia anche quando non vengono più utilizzate. Gli animali possono rimanere impigliati mentre nuotano o cercano cibo, con conseguenze che vanno dalle ferite alla perdita di una pinna, fino alla morte. Le tartarughe che non riescono più a risalire in superficie possono infatti annegare.

Anche la plastica costituisce un grave problema. Sacchetti e frammenti galleggianti possono essere scambiati per prede, come le meduse, e ingeriti accidentalmente. L’accumulo di questi materiali nell’apparato digerente può causare occlusioni, compromettere l’alimentazione e provocare conseguenze anche fatali. A ciò si aggiungono gli effetti dell’inquinamento chimico e del degrado degli ecosistemi costieri.

Non meno importante è il traffico nautico. Le tartarughe trascorrono parte del loro tempo in prossimità della superficie per respirare e, in queste circostanze, possono essere colpite dalle imbarcazioni in transito. Le collisioni possono provocare fratture del carapace e lesioni interne, talvolta mortali.

La sopravvivenza della Caretta caretta dipende inoltre dalla conservazione delle spiagge in cui le femmine depongono le uova. L’urbanizzazione delle coste, l’erosione degli arenili, l’illuminazione artificiale e l’utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge possono compromettere la riproduzione e la crescita dei piccoli.

Proteggere questi animali significa quindi agire su più fronti: ridurre i rifiuti, recuperare le attrezzature da pesca disperse, promuovere pratiche di pesca più sostenibili e tutelare gli habitat naturali. Anche i cittadini possono contribuire, evitando di abbandonare materiali in spiaggia e segnalando agli enti competenti la presenza di animali in difficoltà, senza tentare interventi rischiosi o improvvisati.

Il salvataggio avvenuto in Florida si conclude con una buona notizia, ma rappresenta anche un monito. La liberazione di una singola tartaruga è un risultato importante; impedire che migliaia di altri animali finiscano intrappolati è la sfida più grande per la tutela del mare.