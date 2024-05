Uno dei bunker della spiaggia di Biville è diventato una tartaruga gigante grazie all’artista francese Blesea. Il pittore ha deciso di omaggiare l’animale marino e coprire uno dei tanti resti della Seconda Guerra Mondiale.

Non è la prima volta che il graffitaro si cimenta in opere simili: sulle spiagge francesi è possibile ammirare tanti edifici abbandonati ora decorati con immagini dei cartoni animati, in particolare Dragon Ball, animali, personaggi di film fantasy e horror.

A Ste-Marie-du-Mont sono apparsi invece affreschi in un bar sempre risalenti allo periodo bellico, a testimonianza di come in Normandia passato e presente riescano a convivere e da come le pagine disastrose della Storia europea stiano lasciando il posto all’arte, che non cancella la memoria ma la valorizza.