Un video girato il 7 febbraio 2026 a Ubon Ratchathani, in Thailandia, sta attirando l’attenzione per una scena curiosa: due tartarughe domestiche che si crogiolano al sole in una posizione inconsueta, quasi a sembrare una posa di yoga. La ripresa mostra una delle tartarughe, chiamata Poon dalla proprietaria, che si bilancia sopra l’altra tartaruga, Perm, mentre entrambe sono appoggiate su una superficie asciutta e riscaldata dal sole. Il video è subito diventato virale per la naturalezza della scena e per la simpatia che trasmette, ma solleva domande sul comportamento di questi rettili: è normale? È un comportamento sociale, affettivo o semplicemente una coincidenza fisica? Vediamo cosa si può comprendere.

La scena quotidiana di sole, calore e “bagno di raggi”

Secondo la proprietaria, Poon e Perm si crogiolano ogni giorno al sole per una serie di motivi legati alla loro fisiologia. Le tartarughe, essendo rettili poichilotermi, dipendono dalla temperatura esterna per regolare il proprio metabolismo. Uscire dall’acqua e esporsi alla luce solare è un comportamento naturale.

Questo comportamento di “basking” (termine inglese che indica l’azione di prendere il sole) è documentato da studi etologici sugli animali acquatici: molte specie di tartarughe emergono regolarmente dall’acqua per asciugare il guscio e termoregolarsi durante le ore più calde della giornata.

Nel video, la posizione in apparenza bizzarra potrebbe spiegarsi proprio come un modo per massimizzare l’esposizione ai raggi solari, con la tartaruga superiore che sfrutta la superficie fisica della compagna per raggiungere una posizione più favorevole sotto il sole.

Che specie sono queste tartarughe?

Le tartarughe protagoniste del video sono probabilmente tartarughe dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans), una specie molto comune tra gli animali da compagnia in tutto il mondo. Questa specie prende il nome dalle strisce rosse ai lati della testa, che richiamano l’idea di “orecchie” anche se, come tutti i cheloni, non possiede un orecchio esterno visibile.

Originarie delle regioni palustri del Sud e Centro degli Stati Uniti, si sono diffuse globalmente grazie alla popolarità nel commercio di animali domestici. In molti paesi, però, sono considerate specie invasive perché, quando liberate nell’ambiente, possono competere con le specie autoctone.

Il comportamento “yoga”: è scientifico o solo un caso?

Dal punto di vista etologico, non esistono ovviamente prove che questo preciso tipo di posa sia un comportamento sociale come negli esseri umani (ad esempio appunto yoga o sensazioni affettive). Alcune osservazioni scientifiche indicano però che le tartarughe possono aggregarsi durante le attività di esposizione al sole, spesso condividendo lo stesso punto di basking con altri individui della stessa o di specie diverse.

In uno studio della Mount Allison University, infatti, si è visto che le tartarughe, pur trascorrendo molto tempo da sole, possono anche scegliere deliberatamente di stare vicine ad altri esemplari durante il basking, suggerendo una certa tolleranza alla presenza affini quando si tratta di beneficiare del calore solare.

In natura, non è così raro osservare tartarughe una sopra l’altra mentre si scaldano su tronchi o sassi: sono molte le specie che si arrampicano su sporgenze condivise, semplicemente perché i posti ideali per termoregolarsi sono limitati e contesi. La posizione di Poon sopra Perm potrebbe quindi essere una semplice conseguenza di questa dinamica di preferenza per i raggi solari.

Perché il “bagno di sole” è importante

Il comportamento di uscire dall’acqua e stendersi al sole non è banale per questi animali, ma una parte fondamentale della loro salute fisiologica. Quando le tartarughe trascorrono tempo al sole, infatti:

regolano la temperatura corporea, necessaria per il corretto funzionamento degli organi e dei processi digestivi;

corporea, necessaria per il corretto funzionamento degli organi e dei processi digestivi; favoriscono la sintesi di vitamina D , fondamentale per l’assorbimento del calcio;

, fondamentale per l’assorbimento del calcio; asciugano il guscio per prevenire muffe e parassiti esterni.

In acquariofilia e nell’allevamento domestico, questa esigenza è così fondamentale che gli allevatori dedicano piattaforme di basking con fonti di calore e illuminazione specifica per imitare al meglio l’ambiente naturale.