Corpo robusto, testa massiccia e un morso capace di provocare ferite molto serie. Le tartarughe azzannatrici continuano a preoccupare esperti e ambientalisti dopo il ritrovamento di altri due esemplari vicino Roma, nella riserva naturale di Torre Flavia tra Ladispoli e Cerveteri. Una presenza che non viene più considerata episodica e che sta facendo crescere l’attenzione attorno a una delle specie invasive più problematiche al mondo.

Gli ultimi avvistamenti hanno riacceso il dibattito sui rischi legati all’abbandono di animali esotici e sul delicato equilibrio degli ecosistemi italiani, perché queste tartarughe non rappresentano soltanto un potenziale pericolo per l’uomo, ma anche una minaccia concreta per la fauna locale.

Dove sono state trovate le tartarughe azzannatrici

I due esemplari sono stati individuati a pochi giorni di distanza nella zona protetta di Torre Flavia, un’area costiera molto frequentata da birdwatcher, pescatori e appassionati di natura. Secondo quanto emerso, il primo animale sarebbe stato segnalato durante un’attività ambientale organizzata nella riserva. Mentre erano in corso le operazioni di recupero, un secondo esemplare è stato notato poco distante lungo un sentiero vicino all’acqua. La scoperta potrebbe indicare una presenza ormai stabile sul territorio. Alcuni biologi e operatori ambientali non escludono infatti che questi rettili possano essersi riprodotti direttamente nell’area.

Cos’è la tartaruga azzannatrice

La specie coinvolta è la Chelydra serpentina, conosciuta comunemente come tartaruga azzannatrice. Originaria del Nord America, è considerata una specie aliena invasiva ed è vietata in Italia sia per la vendita sia per la detenzione. Negli anni passati, però, molti esemplari sono entrati nel mercato illegale degli animali esotici. Alcuni proprietari, una volta resisi conto delle dimensioni e dell’aggressività dell’animale, li avrebbero abbandonati in laghi, fiumi e zone umide. Il problema è che questa specie riesce ad adattarsi molto bene all’ambiente e può sopravvivere anche lontano dal proprio habitat originario.

Perché può essere pericolosa

Le tartarughe azzannatrici non attaccano deliberatamente l’uomo, ma possono diventare estremamente aggressive se si sentono minacciate o intrappolate. Il loro tratto più impressionante è la rapidità del collo: riescono infatti a estenderlo con uno scatto improvviso colpendo a distanza maggiore rispetto a quanto molte persone immaginano. Il morso è particolarmente potente grazie al becco duro e affilato, capace di provocare lesioni importanti a mani e dita. Per questo motivo gli esperti invitano a non tentare mai di prenderle o spostarle autonomamente, soprattutto in presenza di bambini o animali domestici. Nell’area romana sarebbero già stati intercettati oltre 25 esemplari tra città e campagna. Un numero che mostra quanto il fenomeno sia più diffuso di quanto si pensasse.

Il rischio per l’ambiente e la biodiversità

Oltre alla sicurezza delle persone, a preoccupare è soprattutto l’impatto ambientale. La Chelydra serpentina compete infatti con le specie autoctone per cibo e territorio, alterando gli equilibri naturali delle zone umide.

L’assenza di predatori naturali in Italia rende inoltre più difficile controllarne la diffusione. Questo significa che gli esemplari presenti possono sopravvivere a lungo e, in alcuni casi, riprodursi. Nella riserva di Torre Flavia gli esperti stanno già valutando l’ipotesi che gli ultimi ritrovamenti siano collegati a una femmina individuata anni fa nella stessa zona. Se confermata, si tratterebbe di un segnale importante sulla capacità della specie di stabilizzarsi nel territorio italiano. Per monitorare la situazione verranno utilizzate anche particolari trappole galleggianti chiamate “basking trap”, progettate per intercettare gli animali quando emergono dall’acqua per scaldarsi al sole.

Gli studi e le analisi previste

Nelle prossime settimane dovrebbe partire un progetto di ricerca dedicato proprio agli esemplari trovati vicino Roma. Gli studiosi analizzeranno morfologia e DNA delle tartarughe per capire se esistano legami genetici tra i diversi animali recuperati negli ultimi anni. Le analisi potrebbero aiutare a ricostruire la diffusione della specie e comprendere se ci siano nuclei riproduttivi già attivi sul territorio. Si tratta di informazioni fondamentali anche per pianificare eventuali interventi di contenimento e proteggere la biodiversità locale.

Cosa fare se si incontra una tartaruga azzannatrice

Le indicazioni delle autorità sono molto chiare: non bisogna avvicinarsi né tentare di catturare l’animale. Anche se apparentemente immobile, una tartaruga azzannatrice può reagire con estrema velocità. In caso di avvistamento, è consigliabile mantenere una distanza di sicurezza e contattare immediatamente il 112 oppure le autorità competenti. Fotografare l’animale da lontano e segnalare con precisione il luogo dell’incontro può aiutare gli operatori nei recuperi e nel monitoraggio della specie.