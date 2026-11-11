Quaranta giovani tartarughe marine sono tornate finalmente nelle acque dell’oceano dopo un periodo di crescita e monitoraggio all’interno del laboratorio di ricerca della Florida Atlantic University (FAU), negli Stati Uniti. Un momento importante per la tutela di questi animali, che rappresenta però anche l’occasione per richiamare l’attenzione su un problema sempre più preoccupante: la scarsità di esemplari maschi.

Il ritorno delle tartarughe nell’oceano

Le quaranta tartarughe sono state allevate all’interno del laboratorio di scienze marine della Florida Atlantic University, dove i ricercatori le hanno monitorate durante le prime fasi della loro crescita. Una volta raggiunte dimensioni sufficienti per affrontare con maggiori possibilità di sopravvivenza l’ambiente marino, gli esemplari sono stati riportati in mare aperto. Il rilascio è avvenuto in Florida e ha coinvolto giovani tartarughe appartenenti a un programma scientifico dedicato allo studio dello sviluppo e della riproduzione di questi animali. Le immagini diffuse dall’università e riprese da Reuters mostrano i ricercatori mentre, a bordo di un’imbarcazione e muniti di attrezzatura da snorkeling, accompagnano le piccole tartarughe nell’acqua, lasciandole nuotare verso il mare aperto.

Il lavoro della squadra guidata da Jeanette Wyneken non si limita alla cura degli esemplari, ma ha soprattutto una finalità scientifica. I ricercatori raccolgono infatti tartarughe provenienti da nidi monitorati lungo le coste della Florida, seguendone lo sviluppo e mettendo in relazione le caratteristiche degli animali con le temperature registrate nella sabbia durante l’incubazione delle uova. Lo studio prende in considerazione tre specie: le tartarughe comuni (Caretta caretta), le tartarughe liuto e le tartarughe verdi. Attraverso il monitoraggio degli esemplari è possibile verificare il sesso delle giovani tartarughe e comprendere meglio quanto le condizioni ambientali influenzino la loro formazione.

Il rilascio delle quaranta tartarughe rappresenta quindi un risultato positivo per il programma di ricerca, ma porta con sé anche una preoccupazione. Gli studiosi hanno infatti osservato che gli esemplari attualmente allevati e monitorati nel laboratorio sono tutte femmine. Questo dato si inserisce in una tendenza già rilevata negli anni precedenti, con stagioni durante le quali i maschi sono risultati estremamente rari o addirittura assenti tra gli animali esaminati. La liberazione in mare delle giovani tartarughe assume così un significato che va oltre il semplice ritorno al loro habitat naturale: rappresenta anche un’occasione per riflettere sulle difficoltà che queste specie potrebbero incontrare nel mantenere popolazioni riproduttive equilibrate.

Le prospettive di sopravvivenza, inoltre, non sono semplici. Secondo la ricercatrice Wyneken, soltanto una tartaruga marina su mille riesce statisticamente a raggiungere l’età adulta. Proprio per questo motivo, ogni esemplare che riesce a superare le prime fasi della vita rappresenta un contributo importante alla conservazione delle specie.

Perché c’è carenza di esemplari maschi

La ragione principale dello squilibrio osservato dai ricercatori è legata alla temperatura della sabbia durante l’incubazione delle uova. A differenza di quanto avviene negli esseri umani, nelle tartarughe marine il sesso non viene determinato dai cromosomi sessuali, ma soprattutto dalle condizioni termiche presenti nel nido. In particolare, temperature più elevate favoriscono lo sviluppo di embrioni femminili, mentre temperature più basse aumentano la probabilità che nascano esemplari maschi. Si tratta di un meccanismo biologico naturale, che permette alle popolazioni di mantenere una certa proporzione tra i due sessi in base alle condizioni ambientali.

Il problema nasce quando le temperature diventano eccessivamente alte per periodi prolungati. Secondo le osservazioni condotte da Wyneken nell’arco di 24 anni, le spiagge della Florida stanno attraversando una progressiva fase di riscaldamento. I dati raccolti attraverso appositi dispositivi installati nei nidi mostrano una tendenza all’aumento delle temperature, con condizioni particolarmente elevate durante l’ultima stagione estiva. In alcuni periodi, il caldo è rimasto intenso anche quando normalmente le precipitazioni e le perturbazioni stagionali avrebbero potuto contribuire a raffreddare la sabbia.

Le conseguenze sono evidenti nei rapporti tra maschi e femmine. Secondo la biologa, trovare una percentuale maggiore di femmine è normale per le tartarughe marine, ma registrare intere stagioni senza maschi o con una presenza limitata all’1-2% rappresenta un fenomeno anomalo. Per mantenere popolazioni sufficientemente equilibrate, la ricercatrice ritiene necessario raggiungere una percentuale di circa il 25% di maschi almeno ogni tre o quattro anni. Un obiettivo che, nelle aree monitorate dalla sua squadra, non viene attualmente raggiunto.

Il caldo eccessivo non incide soltanto sulla determinazione del sesso. Temperature troppo elevate possono compromettere anche lo sviluppo degli embrioni, provocando anomalie negli organi e danni al sacco vitellino, fondamentale per fornire nutrimento durante le prime fasi della vita. Nel corso dell’ultima stagione, il successo della schiusa è stato stimato intorno al 53%, una percentuale inferiore rispetto al valore atteso, compreso tra il 65% e il 75%.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda i tempi necessari affinché le conseguenze diventino visibili nelle popolazioni adulte. Le tartarughe marine impiegano infatti circa 20-30 anni per raggiungere la maturità sessuale. Questo significa che lo squilibrio registrato oggi potrebbe influenzare la capacità riproduttiva delle popolazioni soltanto tra diversi decenni. Per intervenire, i ricercatori stanno valutando anche possibili strategie per abbassare la temperatura dei nidi, come l’ombreggiamento delle aree di deposizione o il raffreddamento della sabbia. Si tratta, tuttavia, di soluzioni che presentano ancora diversi limiti e che richiedono ulteriori approfondimenti.

Credit: Florida Atlantic University/ NTA/KameraOne

Video tratto da: Credit: Florida Atlantic University/ NTA/IPA/KameraOne