Un taxi che decolla verticalmente, si sposta sopra la città e trasporta passeggeri senza bisogno di un pilota a bordo. Quella che fino a qualche anno fa sembrava una scena da film di fantascienza è diventata una dimostrazione concreta a Colombo, capitale dello Sri Lanka, dove l’11 novembre un velivolo elettrico autonomo ha effettuato un volo di prova con due rappresentanti del governo tra i primi passeggeri. A realizzarlo è stata l’azienda cinese EHang, che sta lavorando insieme alle autorità locali per valutare l’introduzione di un nuovo sistema di trasporto aereo. Il progetto prevede ulteriori test nei prossimi mesi, ma il possibile arrivo dei taxi volanti commerciali dipenderà anche dalle verifiche sulla sicurezza e dalle autorizzazioni necessarie.

È infatti un taxi volante elettrico, capace di trasportare due persone senza un pilota ai comandi, e ha effettuato un volo dimostrativo a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Il velivolo ha portato a bordo due passeggeri particolari: il ministro dell’Aviazione civile Anura Karunathilaka e il suo vice Janitha Ruwan Kodithuwakku. Il test rappresenta un primo passo verso la possibile introduzione di servizi di trasporto aereo autonomo nel Paese. Il progetto è ancora in fase sperimentale: prima di poter trasportare passeggeri a pagamento saranno necessarie ulteriori verifiche e le autorizzazioni delle autorità competenti.

Il taxi volante EHang decolla a Colombo con due ministri a bordo

La dimostrazione si è svolta nell’area di Port City Colombo, il nuovo distretto urbano sviluppato lungo la costa della capitale. Protagonista dell’evento è stato l’EH216-S, un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale, progettato per ospitare due passeggeri.

A salire per primi sono stati il ministro Anura Karunathilaka e il viceministro Janitha Ruwan Kodithuwakku. Il taxi volante ha compiuto un breve percorso panoramico lungo la costa, consentendo ai due rappresentanti del governo di sperimentare direttamente il funzionamento del sistema.

Altri voli dimostrativi hanno coinvolto anche rappresentanti dell’amministrazione pubblica. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito della collaborazione tra EHang, le autorità aeronautiche dello Sri Lanka e i partner locali.

Le immagini diffuse dopo l’evento mostrano il piccolo velivolo mentre si solleva da terra grazie alle eliche disposte attorno alla cabina. La struttura ricorda quella di un drone di grandi dimensioni, ma al centro ospita uno spazio chiuso destinato ai passeggeri.

Come funziona il taxi volante senza pilota

L’EHang EH216-S appartiene alla categoria degli eVTOL, acronimo inglese che indica i velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale. A differenza di un aereo tradizionale, non ha bisogno di una pista per prendere quota. Il movimento è affidato a 16 eliche azionate da motori elettrici, alimentati da un sistema di batterie.

Secondo le caratteristiche comunicate durante la presentazione in Sri Lanka, il mezzo può percorrere fino a 30 chilometri e dispone di un’autonomia di volo di circa 25 minuti. Si tratta quindi di una tecnologia pensata soprattutto per collegamenti relativamente brevi, non per sostituire gli aerei impiegati sulle lunghe distanze.

L’aspetto più particolare riguarda la guida. A bordo non è presente alcun pilota: il velivolo segue un sistema di navigazione automatizzato e le operazioni vengono monitorate a distanza da una postazione di controllo. Il progetto comprende anche sistemi di sicurezza destinati a gestire determinate situazioni anomale, comprese eventuali interruzioni delle comunicazioni. Queste funzionalità dovranno comunque essere valutate durante la sperimentazione prima di un eventuale impiego commerciale.

Quando entreranno in servizio i taxi volanti in Sri Lanka

Le autorità dello Sri Lanka hanno autorizzato EHang ad avviare una fase di sperimentazione per verificare le caratteristiche tecniche del velivolo e le condizioni necessarie al suo utilizzo. Secondo quanto dichiarato dal viceministro Janitha Ruwan Kodithuwakku, i test potrebbero proseguire per circa cinque mesi, prima di valutare la possibilità di autorizzare i voli commerciali.

Non esiste quindi, al momento, una data certa per l’avvio delle prenotazioni o per la vendita dei biglietti. Saranno determinanti i risultati delle prove e le valutazioni della Civil Aviation Authority of Sri Lanka, l’ente responsabile della regolamentazione dell’aviazione civile. L’azienda cinese ha inoltre precisato che le dimostrazioni servono a raccogliere dati operativi e a sostenere il percorso di verifica richiesto dalle autorità.

Dal turismo ai soccorsi: come potrebbero essere utilizzati

Uno dei possibili impieghi riguarda il trasporto tra l’aeroporto e il centro di Colombo, un collegamento per il quale i promotori del progetto stanno valutando l’utilizzo dei taxi volanti.

Un’altra opportunità è rappresentata dal turismo. Lo Sri Lanka dispone di località costiere, siti archeologici e aree naturali che potrebbero essere raggiunti o osservati dall’alto attraverso voli panoramici di breve durata. Le autorità hanno indicato anche applicazioni nel campo dei soccorsi e dei servizi di emergenza, comprese le operazioni in territori difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali.

Si tratta, per ora, di prospettive tutte da sviluppare. Perché il taxi volante diventi un mezzo di trasporto utilizzabile quotidianamente serviranno infrastrutture adeguate, procedure di sicurezza e regole specifiche per la gestione del traffico aereo.

Video tratto da: KameraOne