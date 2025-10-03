Taylor Swift è una delle popstar più amate e discusse del pianeta. Con milioni di fan, record e un’influenza culturale che va ben oltre la musica, non stupisce che attorno a lei siano nate nel tempo diverse teorie del complotto stravaganti. Alcune fanno sorridere, altre sembrano uscite da un film di spionaggio, ma tutte hanno contribuito a costruire quell’alone di mistero che accompagna ogni superstar di livello globale.

La gemella cattiva esiliata in Giappone

Una delle storie più bizzarre è quella della cosiddetta “gemella malvagia”. Tutto nasce da uno spot giapponese del 2008 in cui appare una ragazza bionda, somigliante a Taylor, che danza accanto a Ronald McDonald, mascotte della catena di fast food (sapevi che in Islanda non ce ne sono? Ecco perché). Per alcuni quella sarebbe una sosia “esiliata” in Oriente, perché troppo simile alla cantante e potenzialmente capace di ostacolarne la carriera. Una teoria surreale, certo, ma che ha alimentato forum e video su YouTube per anni.

Le borse vuote: accessorio o messaggio nascosto?

Chiunque segua Taylor avrà notato i suoi look sempre curati, spesso accompagnati da borse firmate e costosissime. Eppure, c’è chi giura che siano sempre vuote. Secondo alcuni, infatti, le borse che porta con sé sembrano non deformarsi mai, come se non contenessero nient’altro che aria. Per altri si tratta solo di un messaggio di stile: le borse sarebbero solo accessori, simboli estetici da esibire e non oggetti funzionali. Una teoria innocua, che però ha fatto il giro dei social trasformandosi in meme virali.

Le origini italiane

Tra le curiosità spunta anche la voce secondo cui Taylor Swift avrebbe radici italiane, più precisamente salernitane. Alcuni genealogisti hanno provato a ricostruire alberi familiari che collegano la sua famiglia al Sud Italia, precisamente a Castelnuovo Cilento. L’idea che una delle popstar più potenti del mondo possa avere origini campane affascina i fan italiani.

Taylor Swift è una spia americana?

Se le teorie viste fino a qui fanno sorridere, questa ha fatto discutere persino i telegiornali: secondo alcuni ambienti complottisti statunitensi, rilanciati anche da Fox News, Taylor Swift sarebbe una sorta di agente segreto del Pentagono, incaricata di influenzare i giovani elettori contro Donald Trump (ossessionato da James Polk) e a favore dei Democratici. La popstar, che negli anni ha preso posizioni pubbliche a sostegno della comunità LGBTQ+ e invitato i fan a registrarsi per votare, sarebbe secondo i detrattori il volto di una “guerra psicologica” orchestrata dal governo.

Lo spot del 2012 con Trump e P. Diddy

A rendere ancora più fertile il terreno delle speculazioni c’è una pubblicità del 2012 in cui Taylor appare insieme a Donald Trump e P. Diddy. Il video, che riemerge ciclicamente online, ha fatto scattare una pioggia di ipotesi: per alcuni sarebbe la prova dei legami di Taylor con l’élite americana, per altri un semplice lavoro pubblicitario privo di qualsiasi retroscena. Di certo, la sua partecipazione a uno spot con due figure così controverse non ha fatto altro che alimentare le voci.

Perché nascono queste teorie?

La risposta è semplice: quando una figura pubblica raggiunge livelli di popolarità globali, diventa inevitabilmente terreno fertile per narrazioni alternative. È successo a Paul McCartney, Elvis Presley, Beyoncé, Michael Jackson… Ora tocca a Taylor Swift. Il suo enorme impatto culturale, unito alla gestione meticolosa della sua immagine e alla passione per gli “easter eggs” nascosti e disseminati in ogni suo lavoro musicale, la rendono il bersaglio perfetto per i complottisti.

Molte di queste teorie sono palesemente fantasiose, e la stessa Taylor non ha mai nascosto di saperle affrontare con ironia. Dai riferimenti scherzosi ai suoi post su Instagram fino alle strizzate d’occhio durante i concerti, la cantante sembra consapevole del fatto che le storie più assurde facciano parte del gioco di essere una showgirl (per citare, per l’appunto, il suo ultimo lavoro discografico, appena uscito e già campione di record e incassi).