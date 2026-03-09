Telecamere nascoste: cosÃ¬ ti spiano (anche al lavoro)

Il pericolo di telecamere nascoste si fa ogni giorno piÃ¹ minaccioso: lâ€™ultimo caso di cronaca arriva da Santa Catarina, in Brasile, dove una donna che lavorava presso lâ€™ufficio vendite di una societÃ ha scoperto una videocamera nascosta in una presa elettrica.

Tutto Ã¨ nato quando la donna, peraltro da poco assunta, Ã¨ entrata nel bagno riservato al personale e ha notato una luce intermittente proveniente da una presa di corrente.

Allarmata dallâ€™insolito bagliore proveniente dalla presa, si Ã¨ avvicinata per ispezionarla e ha aperto il connettore, scoprendo una microcamera installata segretamente allâ€™interno con un chip di memorizzazione. Un collega ha successivamente confermato la scoperta agli agenti intervenuti sul posto.

La polizia ha affermato che il dispositivo era nascosto allâ€™interno della presa ed era in grado di registrare immagini: durante lâ€™inchiesta, gli agenti hanno sequestrato in azienda anche telefoni cellulari, un computer e un notebook, in vario modo collegati alla telecamera.

La polizia ha sporto denuncia per registrazione non autorizzata e disturbo della quiete pubblica.

Durante lâ€™incidente, il responsabile dellâ€™azienda Ã¨ giunto sul posto e ha dichiarato agli agenti di non sapere cosa fosse il dispositivo, sostenendo che la situazione stava causando disagi sul posto di lavoro.

Tutta lâ€™attrezzatura sequestrata Ã¨ stata consegnata alla Polizia Militare di Santa Catarina per essere analizzata. La polizia ha dichiarato che il caso sarÃ ora esaminato dal Tribunale Penale Speciale.

Video tratto da: IPA / KameraOne