Si pensa di aumentare la sicurezza in casa, ma si finisce per aiutare gli hacker ad aprire una falla nel sistema e a spiare dentro casa propria: può succedere con le telecamere comprate online. A sollevare il problema sono esperti informatici, gli hacker etici: quelli che stanno dalla parte dei buoni per intendersi.

Le nuove tecnologie sono sempre benaccette e rappresentano un’opportunità importante, ma – come per tutte le cose – c’è un risvolto della medaglia che non va sottovalutato se si tiene alla propria privacy. Il segreto è conoscere i rischi e sapersi difendere.

Telecamere comprate online: come si può spiare dentro casa

Partiamo dal presupposto che installare delle telecamere comprate online in casa, se si teme per la propria sicurezza, non è un errore di per sé e non vuol dire – sistematicamente e necessariamente – si debba essere spiati. Per evitare questo tipo di inconvenienti è fondamentale conoscere il meccanismo alla base della falla e sapere come correre ai ripari.

Si tratta di una possibilità concreta soprattutto se le immagini vengono salvate su siti terzi e si utilizzano i cloud. I dati, infatti, vengono salvati su server che possono essere violati e che, dunque, sono potenzialmente a rischio.

Inoltre, è importante conoscere l’azienda produttrice e/o che gestisce questi device. Non tutte le realtà sono trasparenti in termini di trattamento dei dati. Ma, niente paura: ci sono dei sistemi per capire se si è spiati o se si può stare tranquilli.

Le telecamere spiano dentro casa? Ecco come capirlo

Ricorda un po’ il satellite spia cinese, ma potrebbe essere più vicino. Per stare sicuri che sia tutto a posto o, al contrario, correre ai ripari rispetto a possibili falle nel sistema di video sorveglianza delle telecamere comprate online, è necessario fare qualche verifica. Prima di tutto si può fare qualche ricerca online e capire se ci sono notizie recenti su eventuali hackeraggi. Successivamente si può fare un controllo sulla marca della telecamera, aggiungendo nel motore di ricerca parole come “falla”, “sicurezza” o “breach”. Di norma, infatti, le ricerche in inglese sono più complete e affidabili.

Se si ha qualche dubbio, il passo successivo da fare è scoprire se ci sono eventuali aggiornamenti di sistema e installarli. A meno che non si voglia tagliare la testa al toro e cambiare casa produttrice. Un eventuale hacker, inoltre, potrebbe utilizzare la rete domestica per spiare dentro casa. Controllare il traffico online è quindi un’altra mossa da mettere in atto. È bene verificare se ci sono dei dispositivi sospetti.

Un altro segnale sospetto potrebbe essere quello che riguarda un malfunzionamento del servizio. Ci sono rallentamenti? La memoria è improvvisamente piena? Ci sono problemi con le immagini? Potrebbe dipendere da un’intrusione. Anche eventuali tentativi di accesso non motivati o non richiesti personalmente devono mettere in allarme. Così come se si nota una modifica delle credenziali di accesso non richiesta. Per rendere tutto questo più difficile, quindi, è fondamentale cercare password molto lunghe e sicure, meglio se alfanumeriche.

Come proteggere la propria privacy

Se non si vuole rinunciare alla sicurezza della video sorveglianza, ma nemmeno correre il rischio che, attraverso le telecamere comprate online, si venga spiati, ci sono alcuni accorgimenti da prendere.

Aggiornare i firmware.

Informarsi sulle falle di sicurezza.

Scegliere aziende affidabili.

Creare una rete Wi-Fi separata da quella domestica.

Disattivare le telecamere quando non sono necessarie.

Prevenire è meglio che curare. E questo lo si fa non risparmiando sul dispositivo ma scegliendo telecamere prodotte da aziende affidabili e che investono sulla sicurezza dei propri clienti. Inoltre dedicare una rete internet a questo tipo di traffico rende la vita difficile a un eventuale hacker.

Controllare periodicamente su internet se ci sono notizie su ipotetiche falle e chi sono i marchi coinvolti, oltre che aggiornare i software è anche un modo per intervenire per tempo qualora si dovesse essere stati vittime di una violazione.