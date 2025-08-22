I telefoni più moderni sono impermeabili, ciò non significa però che possano essere immersi nell’acqua senza che subiscano danni. Se lo smartphone cade al mare o in piscina è molto probabile che non funzioni più. Eppure, quando questo accade, ci sono delle soluzioni che possono salvarlo ed evitare il peggio, ovvero di doverne comprare uno nuovo.

Come recuperare uno smartphone impermeabile caduto in mare

Se il telefono cade nell’acqua di mare potrebbe subire seri danni anche se è impermeabile. Per cercare di limitare il più possibile questi problemi, l’unico modo è mettere in atto una procedura d’emergenza che consiste nello spegnere il dispositivo, risciacquarlo in acqua dolce per rimuovere il sale e farlo asciugare all’aria.

Se cade in piscina, nel water o nella vasca da bagno, la procedura può essere più semplice perché si evita che il sale entri in contatto con i sistemi elettrici dello smartphone. La procedura per asciugare il telefono, in ogni caso, resta la stessa: spegnerlo subito, risciacquarlo e asciugarlo nel modo corretto.

Da ricordare che questi passaggi potrebbero non dare i risultati sperati perché tutto dipende da quanto tempo lo smartphone è rimasto sommerso, dall’entità del danno provocato dall’acqua salata al dispositivo, dal grado di protezione contro i liquidi effettivamente disponibile e dalla sua attuale integrità.

Una volta spento e risciacquato in acqua dolce, bisogna asciugare il dispositivo con un asciugamano o un panno asciutto. Dopodiché lasciarlo all’aria per diverse ore prima di provare a utilizzarlo nuovamente.

Nella procedura di asciugatura è necessario tenere lo smartphone lontano dalla luce diretta del sole, in quanto questa potrebbe danneggiare in modo irreparabile l’apparecchio.

Inoltre è bene asciugare con particolare attenzione le zone più “sensibili”, ovvero quelle dove l’acqua potrebbe essersi introdotta più facilmente, come gli altoparlanti o la porta di ricarica.

Dopo cinque o sei ore, quando il telefono è completamente asciutto, si può provare ad accenderlo per vedere se la procedura d’emergenza di recupero è andata a buon fine.

Come recuperare un telefono non impermeabile caduto in acqua

Se il telefono caduto in acqua salata non ha alcuna certificazione per la protezione da liquidi è molto più difficile riuscire a evitare il peggio. In questo caso, l’unica cosa che si può tentare di fare è quella smontare il dispositivo e pulirlo prima che l’acqua corroda in modo permanente i circuiti.

Bisogna togliere la scheda SIM, la batteria nei modelli in cui questo è possibile e la scheda SD se presente. Per fare tutto ciò è necessario usare gli strumenti adatti e seguire guide affidabili per smontare pezzo per pezzo il dispositivo.

Se l’asciugatura del telefono non è stata risolutiva, l’unica altra soluzione è portarlo in un centro assistenza. Un tecnico specializzato sarà in grado di valutare i danni e di eseguire le riparazioni necessarie.

Aggiustare un telefono caduto in acqua può avere però dei costi variabili a seconda del danno e del modello. Per danni minori, come l’umidità nella fotocamera o nel microfono, la riparazione può costare dai 50 ai 100 euro. Se l’acqua ha danneggiato la scheda madre o componenti più critici, il costo può salire notevolmente, arrivando anche a 300 euro o più. In ogni caso, rivolgersi a centri di assistenza autorizzati è sempre la scelta più sicura per valutare i danni e ricevere un preventivo affidabile.