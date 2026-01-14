L’iconico telescopio spaziale Hubble (HST) è in orbita da oltre 35 anni. L’osservatorio spaziale ha avuto un ruolo fondamentale nel ridefinire la nostra comprensione del cosmo, avendo effettuato oltre 1,7 milioni di osservazioni dal suo lancio nel 1990. Tuttavia, negli ultimi anni, questo incredibile strumento ha dovuto affrontare diverse situazioni rischiose, a causa dell’invecchiamento dell’hardware dell’osservatorio nel difficile ambiente spaziale. In definitiva, gli effetti della resistenza atmosferica faranno atterrare l’osservatorio sulla Terra.

Dove potrebbe schiantarsi il telescopio Hubble

Un nuovo studio, pubblicato sul NASA Technical Reports Server (NTRS), mostra che Hubble potrebbe rientrare nell’atmosfera terrestre e schiantarsi nell’oceano prima del previsto.

Il piano originale per il telescopio spaziale prevedeva che venisse recuperato o de-orbitato da una missione dello Space Shuttle al termine del suo ciclo di vita. Tuttavia, come sottolinea un rapporto di IFL Science, gli operatori non avevano previsto che Hubble sarebbe sopravvissuto al programma Space Shuttle.

In assenza di piani immediati, si prevede che l’orbita del telescopio spaziale subirà un lento decadimento nei prossimi anni. Infine, rientrerà nell’atmosfera terrestre effettuando un transito incontrollato. La probabilità che si schianti nell’oceano è alta, ma c’è il rischio che la caduta possa mettere in pericolo le proprietà e le persone a terra.

Lo studio NTRS ha spiegato che prevedere con precisione quando avverrà questo rientro e valutare i potenziali rischi per il pubblico sono questioni cruciali per la NASA. Al momento sarebbero stati valutati i potenziali pericoli del rientro e sarebbero state fornite raccomandazioni per la gestione dei rischi associati.

La caduta di Hubble sulla Terra

Lo studio sottolinea che Hubble era stato originariamente progettato per il recupero di dati. Ciò significa che un suo de-orbitaggio incontrollato potrebbe avere conseguenze pericolose.

Il telescopio spaziale non è stato progettato per un rientro controllato, detriti superstiti potrebbero raggiungere la superficie terrestre creando danni all’ambiente e agli esseri viventi,

Secondo lo studio, lo scenario migliore vedrebbe il telescopio rimanere in orbita fino al 2040. L’ipotesi peggiore invece prevede il rientro nell’atmosfera terrestre già nel 2029. L’esito più probabile è che rientri nel 2033, con una scia di detriti che varia da circa 350 chilometri (km) a 800 km (da 217 a 497 miglia) lungo la traiettoria al suolo. Il rischio medio calcolato riguardo al luogo dell’impatto è a 1:31.000 sulla regione abitata più remota dell’Oceano Pacifico meridionale.

Questi rischi sono bassi, tuttavia, come sottolineato dal team di ricerca nello studio, non rientrano nell’intervallo accettabile della NASA.

Lo scenario peggiore, secondo le ipotesi degli scienziati, si verificherebbe se i detriti dell’HST impattassero a Macao, dove ci si aspetterebbero tra due e quattro vittime a causa dell’elevata densità di popolazione o almeno una vittima se impattasse a Hong Kong o Singapore. Gli studi proseguono per evitare qualsiasi rischio per le persone sulla Terra.

I contributi del telescopio Hubble

L’Hubble è stato costruito dalla Nasa, con contributi da parte dell’Esa. A selezionare gli obiettivi del telescopio è lo Space Telescope Science Institute (STScI), mentre a controllare il veicolo è il Goddard Space Flight Center. In 35 anni di attività, Hubble ha aiutato a risolvere diversi problemi astronomici, nel corso degli anni sono stati pubblicati oltre 9000 report basati sui dati di questo strumento.