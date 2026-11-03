Dopo quasi 22 anni il telescopio spaziale Swift della NASA si prepara a concludere la propria missione. Lo strumento ha permesso agli astronomi di studiare fenomeni come le esplosioni stellari e i lampi di raggi gamma. Il progressivo abbassamento della sua orbita però lo sta portando sempre più vicino alla Terra. Il rientro nell’atmosfera è atteso nei primi giorni di novembre 2026 e, nonostante la massa di circa una tonnellata e mezza, non dovrebbe rappresentare un pericolo significativo per la popolazione. Gran parte della struttura, infatti, si disintegrerà durante la discesa. Resta da capire quali territori potrebbero essere interessati dalla caduta degli eventuali frammenti e se sarà possibile osservare il fenomeno dalla superficie terrestre.

Dove cadrà il telescopio Swift e c’è pericolo per l’Italia?

Individuare in anticipo il punto esatto in cui Swift raggiungerà la superficie terrestre non è semplice. Il satellite non dispone più di un sistema di propulsione che gli permetta di correggere la propria traiettoria e il rientro avverrà quindi in modo incontrollato. La sua orbita, tuttavia, consente già di delimitare le aree geografiche potenzialmente interessate. A causa della sua inclinazione, il telescopio può sorvolare soltanto una fascia del pianeta compresa tra 21 gradi di latitudine Nord e 21 gradi di latitudine Sud.

Tra le zone che si trovano sotto la sua traiettoria figurano alcune regioni dell’Africa, l’India meridionale, il Sud-est asiatico, la parte settentrionale dell’Australia e diverse aree dell’America centrale e meridionale. L’Italia, invece, è completamente fuori da questa fascia: la penisola si estende infatti tra circa 35 e 47 gradi di latitudine Nord. Non c’è quindi motivo di temere una caduta dei frammenti sul territorio italiano.

Anche per le regioni potenzialmente interessate, le probabilità che il rientro provochi conseguenze per le persone sono estremamente basse. Il telescopio non arriverà infatti al suolo come un unico blocco: durante il passaggio attraverso l’atmosfera, la maggior parte dei suoi componenti verrà distrutta dalle temperature generate dall’attrito. Alcuni elementi particolarmente resistenti, come quelli realizzati in tungsteno, un metallo più denso del piombo, e determinate parti degli specchi potrebbero invece sopravvivere. Lo scenario più probabile resta quello di una caduta dei detriti in mare o in zone disabitate.

Anche Hubble andrà incontro alla stessa fine del telescopio spaziale Swift, ma la sua attesa è previstatra il 2032 e il 2034.

Quando rientra Swift e si potrà vedere la scia di fuoco?

Il rientro del telescopio è previsto in una finestra compresa tra martedì 3 e venerdì 6 novembre 2026. La stima più precisa attualmente disponibile indica mercoledì 4 novembre intorno alle 03:30 della costa orientale degli Stati Uniti, le 09:30 in Italia. L’orario resta però indicativo, con un margine di incertezza di circa 11 ore. Per individuare con maggiore precisione il momento e il punto della caduta bisognerà attendere le ultime fasi della discesa, quando il satellite raggiungerà circa 80 chilometri di altitudine.

Durante il rientro, il telescopio potrebbe trasformarsi in una scia luminosa visibile a occhio nudo, con frammenti incandescenti simili a meteore che attraversano il cielo. Per assistere al fenomeno, la zona interessata (compresa tra i 21 gradi di latitudine Nord e i 21 gradi di latitudine Sud) dovrà trovarsi al buio. Non solo, un rientro sopra una zona oceanica potrebbe rendere il fenomeno praticamente inosservabile. Dunque sarà molto difficile anche per le zone considerate a rischio osservare questo evento.

Dall’Italia e dal resto d’Europa non sarà invece possibile assistere al passaggio di Swift, poiché la sua orbita non attraversa i nostri cieli. Gli appassionati di astronomia però potranno comunque seguirne gli spostamenti attraverso piattaforme online dedicate al monitoraggio dei satelliti.