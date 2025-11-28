La scienza fa passi avanti da gigante, lo ha dimostrato un’eccellenza italiana. È stato realizzato con successo il primo teletrasporto quantistico tra laboratori della Sapienza, e precisamente all’interno della sua Città universitaria. Il progetto, guidato da Alessandro Laneve, frutto della collaborazione tra i gruppi di ricerca Nanophotonics e Quantum Lab (diretti rispettivamente da Rinaldo Trotta e Fabio Sciarrino) — è stato pubblicato su Nature Communications.

A differenza degli esperimenti fatti puramente in laboratorio, questa volta i ricercatori sono riusciti a stabilire una sorta di rete quantistica reale: sorgenti di fotoni (i quantum dot) collocate in tre laboratori distinti sono state connesse, consentendo lo scambio di informazioni quantistiche, senza che le particelle fisicamente viaggiassero insieme.

Come funziona il teletrasporto quantistico

Il cuore dell’esperimento sul teletrasporto quantistico risiede nell’uso di quantum dot. Sono sorgenti di fotoni a stato controllato, opportunamente accordati. Anche se inizialmente diversi, gli scienziati hanno regolato le loro proprietà (tramite deformazione meccanica, campi magnetici e altri strumenti) in modo che generassero fotoni tali da poter essere utilizzati per comunicare uno stato quantistico identico.

Il processo è questo: un fotone con lo stato quantistico da trasferire parte da un laboratorio e percorre una fibra ottica; lì viene misurato in bell-state measurement assieme a un fotone entangled proveniente da un quantum dot diverso. Questo provoca l’istante di teletrasporto e un terzo fotone — anch’esso legato da entanglement — acquisisce lo stato quantistico iniziale, pur trovandosi in un laboratorio diverso, collegato in parte via fibra ottica, in parte via un canale ottico in aria.

Nel test realizzato alla Sapienza, questa trasmissione ibrida (fibra più spazio libero) ha funzionato nel 82% dei casi, ben al di sopra del limite ottenibile con sistemi classici, e ha dimostrato che il teletrasporto ha conservato con un buon grado di fedeltà lo stato quantistico originale.

Perché questo è un passo importante

L’esperimento sul teletrasporto rappresenta un passo cruciale nella realizzazione di quello che viene chiamato Internet quantistico: una rete in cui l’informazione non viaggia come bit classici (0/1), ma come qubit, sfruttando le proprietà quantistiche di entanglement e non-località.

Già nei mesi scorsi, altri studi — come quello che ha collegato due processori quantistici tramite la luce — avevano indicato che le reti quantistiche su scala ampia non sono più pura teoria, ma un obiettivo concreto raggiungibile entro 10 o 15 anni.

In questo contesto, il risultato della Sapienza è particolarmente rilevante: mostra che il teletrasporto quantistico può essere realizzato con apparati oggi disponibili e su distanze utili. Inoltre, l’uso di quantum dot dissimili apre la strada a reti pratiche, flessibili e scalabili — basate non esclusivamente su sorgenti identiche perfette.

Limiti attuali e sfide da superare

Nonostante il successo, è importante chiarire che non si sta trasportando materia o oggetti. Non si sta parlando di esperimenti che richiamano i film di fantascienza. Quello che viene teletrasportato è lo stato quantistico di un fotone: le sue proprietà fisiche/quantistiche (polarizzazione, fase, ecc.), non il fotone stesso. Questo è un punto fondamentale della meccanica quantistica, già evidenziato da decenni di ricerca.

Inoltre, la dimostrazione è limitata a distanze relativamente piccole e in condizioni controllate. Per arrivare a una rete quantistica globale, bisognerà affrontare sfide complesse: sorgenti efficienti di qubit su larga scala, mitigazione della perdita di fotoni su lunghe distanze, sincronizzazione precisa, stabilizzazione dei canali ottici, memorie quantistiche affidabili.