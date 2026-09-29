L’autunno potrebbe iniziare con una tempesta atlantica particolarmente intensa diretta verso l’Europa occidentale. Il sistema temporalesco si chiama Austen, secondo la lista predisposta dal Met Office. Al momento l’attenzione è soprattutto sulla sua evoluzione.

Arriva la tempesta Austen in Europa: cosa aspettarsi

Una nuova fase di forte dinamismo atmosferico si prepara sull’Atlantico. Il protagonista potrebbe essere un ciclone atlantico extratropicale. A rendere particolarmente interessante questo sistema è la pressione prevista al centro del vortice, che potrebbe scendere sotto i 950 hPa. Un valore molto basso per settembre e che, se confermato dalle successive elaborazioni, potrebbe segnare un nuovo riferimento per il mese. Naturalmente, trattandosi di una previsione ancora soggetta a variazioni, intensità e traiettoria dovranno essere monitorate nei prossimi aggiornamenti.

La parte più esposta sarà quella occidentale del continente, con il Regno Unito tra le aree che potrebbero fare i conti con i venti più intensi e con condizioni di maltempo. Il sistema non interesserà però l’intero continente allo stesso modo: la sua influenza sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione che interesserà buona parte dell’Europa centrale e settentrionale.

La traiettoria della perturbazione sarà quindi fondamentale per capire quanto lontano potranno spingersi i suoi effetti. Per il momento, le proiezioni indicano una situazione molto diversa tra le zone direttamente raggiunte dalla depressione e quelle che resteranno ai suoi margini.

Il meteo in Italia

Sul fronte italiano, il meteo dei prossimi giorni sarà caratterizzato soprattutto da tempo stabile, qualche passaggio nuvoloso e temperature ancora miti. Martedì il cielo resterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, mentre nelle pianure potranno comparire foschie nelle prime ore del mattino. Al Centro sono possibili nebbie locali nelle valli interne, destinate a dissolversi rapidamente. Qualche breve piovasco potrà invece interessare la Calabria ionica e la Sicilia orientale.

Mercoledì e giovedì la nuvolosità aumenterà soprattutto tra Nord-Ovest e Alpi centro-occidentali, dove non sono escluse precipitazioni isolate, più probabili nella seconda giornata. Sul resto del Settentrione ci saranno maggiori aperture. Al Centro il quadro rimarrà generalmente asciutto, anche se sull’alta Toscana potranno svilupparsi alcuni addensamenti. Ancora qualche fenomeno occasionale tra Calabria ionica e Sicilia orientale.

Le temperature resteranno generalmente oltre le medie stagionali, anche se al Nord-Ovest potrebbe verificarsi un lieve calo tra mercoledì e giovedì. I venti saranno per lo più deboli e variabili, con qualche rinforzo dai quadranti orientali sulle regioni meridionali. I mari resteranno calmi o poco mossi, con maggiore movimento sui bacini più meridionali.

Venerdì sono attesi nuovi addensamenti sul Nord-Ovest e sulle Alpi, accompagnati da qualche fenomeno isolato, mentre al Centro potranno comparire nubi senza precipitazioni significative. Nel weekend la situazione dovrebbe migliorare, con ampie schiarite soprattutto al Nord e al Centro. Al Sud resterà un po’ di variabilità sulla Sicilia meridionale e orientale, dove non si esclude qualche breve piovasco.