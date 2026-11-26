Una terrificante tempesta ha letteralmente devastato l’area stampa dell’Autodromo Internazionale Zilmar Beux di Cascavel, nello stato del Paraná, nel sud del Brasile, provocando il ferimento di un meccanico.

Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano alcuni addetti al lavoro nell’area stampa e nella sala controllo gara quando raffiche di vento violentissime si abbattono improvvisamente sulla struttura. Nel giro di pochi secondi, i vetri vanno in frantumi, le pareti divisorie crollano e tavoli e sedie vengono trascinati per la stanza, mentre le persone cercano disperatamente un riparo.

Alcuni dei presenti vengono letteralmente spostati dalla forza del vento, mentre frammenti di vetro e attrezzature finiscono sparsi ovunque sul pavimento. La tempesta ha danneggiato anche le strutture esterne, ribaltando tendoni, distruggendo tettoie e compromettendo il sistema di cronometraggio del circuito.

Secondo il Sistema di Monitoraggio e Tecnologia Ambientale del Paraná (Simepar), a Cascavel le raffiche di vento hanno raggiunto i 66,2 km/h circa dieci minuti dopo che la tempesta aveva colpito l’autodromo. Il maltempo è stato accompagnato da forti piogge e fulmini in diverse zone della città.

Secondo gli organizzatori dell’evento automobilistico “Cascavel de Ouro”, un meccanico che si trovava al piano inferiore dell’edificio ha riportato una lieve ferita a un braccio. Non sono stati segnalati altri feriti tra i team in gara, gli operatori dei media o i funzionari di gara.

Video tratto da: IPA / KameraOne