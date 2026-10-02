Un tempio è crollato nelle acque del fiume Sharda, in India, dopo che il terreno su cui sorgeva ha ceduto improvvisamente. Il cedimento è avvenuto a Lakhimpur Kheri, nell’Uttar Pradesh, dove le condizioni del fiume e l’erosione delle sue sponde hanno reso sempre più fragile l’area. Il momento del crollo è stato ripreso in video e mostra la struttura mentre perde stabilità fino a scomparire nel corso d’acqua.

La terra ha ceduto e il tempio è sprofondato nel fiume Sharda

Dietro il cedimento del terreno ci sarebbe un processo di erosione che andava avanti da tempo e che le recenti condizioni meteorologiche hanno contribuito ad accelerare. Le forti piogge monsoniche cadute nelle zone collinari del vicino Nepal hanno fatto aumentare il livello dello Sharda oltre le soglie di sicurezza, esercitando una maggiore pressione sulle sue sponde. Il terreno, già indebolito, non ha retto e in pochi secondi ha perso la propria stabilità.

Le immagini mostrano la struttura inclinarsi progressivamente verso l’acqua prima di essere inghiottita dal fiume, sotto gli occhi degli abitanti della zona. L’episodio ha riportato l’attenzione sulle condizioni dell’argine, che secondo quanto emerge dalla vicenda presenta ormai diversi punti particolarmente vulnerabili. La preoccupazione non riguarda quindi soltanto il luogo di culto: lungo la sponda si trovano anche abitazioni, terreni agricoli e altri insediamenti che potrebbero essere esposti alle conseguenze del continuo arretramento del terreno.

Video tratto da: IPA / KameraOne