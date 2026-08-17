L’estate può trasformarsi rapidamente da stagione del caldo a quella dei temporali violenti, con piogge intense, fulmini, raffiche di vento e grandinate capaci di ricoprire strade e prati con uno strato bianco che, a prima vista, può sembrare neve. È uno scenario particolarmente suggestivo, ma anche potenzialmente pericoloso, soprattutto quando i pezzi si accumulano in pochi minuti.

Il fenomeno torna di attualità con il peggioramento previsto sull’Italia: per il 17 agosto 2026 la Protezione Civile, infatti, ha diramato un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico in 13 regioni. Sono attesi temporali anche intensi, con raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica.

Come un temporale può creare una “nevicata” di grandine

Per capire come sia possibile che in piena estate il terreno diventi improvvisamente bianco bisogna guardare dentro una nube temporalesca. Nei cumulonembi più sviluppati sono presenti fortissime correnti ascensionali, capaci di trasportare le goccioline d’acqua verso quote dove la temperatura è sotto lo zero.

Qui le gocce possono congelare e aggregarsi a particelle di ghiaccio. Il chicco viene quindi trascinato più volte verso l’alto e verso il basso dalle correnti interne alla nube, accumulando progressivamente nuovi strati di ghiaccio. Quando diventa troppo pesante per essere sostenuto dalla corrente ascensionale, precipita al suolo.

Se la grandinata è particolarmente intensa e concentrata in un intervallo di tempo breve, i chicchi possono accumularsi uno sopra l’altro più rapidamente di quanto riescano a sciogliersi. Il risultato sono dei temporali estivi con uno strato bianco sulle superfici che ricorda, per quantità e aspetto, una vera nevicata.

Grandine e graupel non sono la stessa cosa

Attenzione, però, a non confondere la grandine con il graupel, chiamato anche “neve tonda“. Quest’ultimo appare come una pallina bianca, opaca, morbida e leggera, che tende a rimbalzare quando cade su una superficie dura. Si forma quando le goccioline d’acqua sopraffusa congelano sulla superficie di cristalli di neve, creando una sorta di rivestimento ghiacciato.

La grandine, invece, è generalmente più dura e compatta e può raggiungere dimensioni molto maggiori. Il graupel è normalmente più fragile e tende a rompersi facilmente. Per questo, anche se entrambi possono sembrare palline di ghiaccio, hanno caratteristiche e processi di formazione differenti.

Fulmini, la regola dei 30 minuti

Il pericolo più importante durante i temporali estivi non è soltanto la grandine. I fulmini possono colpire anche a diversi chilometri dal centro della perturbazione e persino in assenza di pioggia. Per questo, la Protezione Civile raccomanda di raggiungere rapidamente un luogo chiuso non appena si sentono i tuoni. E c’è una regola fondamentale da ricordare: bisogna aspettare almeno 30 minuti dall’ultimo tuono prima di tornare alle attività all’aperto.

Non si deve cercare rifugio sotto un albero, soprattutto se isolato o più alto della vegetazione circostante. Sono inoltre da evitare creste e vette in montagna, spiagge, moli, pontili, piscine e altri luoghi aperti ed esposti.

Se non è possibile raggiungere immediatamente un edificio, l’automobile con portiere e finestrini chiusi rappresenta un’alternativa più sicura. In caso di temporale al mare, invece, occorre uscire subito dall’acqua e allontanarsi dalla riva. Anche ombrelli, canne da pesca e altri oggetti appuntiti vanno abbandonati.

Il temporale estivo, dunque, può regalare immagini spettacolari, compreso un paesaggio improvvisamente imbiancato dalla grandine. Ma quando arrivano tuoni, fulmini e chicchi di ghiaccio, la priorità non è osservare il fenomeno da vicino: è mettersi al riparo e attendere che l’evento sia definitivamente passato.