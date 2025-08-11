Dormire in spiaggia è una delle esperienze più romantiche che si possano immaginare. Accampati con una tenda, oppure solo su un lettino, con il suono delle onde che culla e le stelle che illuminano il cielo. Il problema è che, in particolare in Italia, questa pratica è quasi sempre vietata. Normalmente viene chiamato “campeggio libero” o “bivacco notturno” ma si tratta comunque di un’attività illecita che può esporre a pesanti sanzioni.

Perché non è legale accamparsi in spiaggia

Per capire perché non è possibile dormire al mare, bisogna sapere che le spiagge, gli arenili e la battigia sono beni che appartengono al demanio marittimo dello Stato. L’utilizzo di questi beni pubblici è regolato da normative precise, in particolare dal Codice della Navigazione.

L’articolo 1161 del Codice della Navigazione punisce l’occupazione abusiva di spazio demaniale e stabilisce che chi “occupa uno spazio del demanio marittimo” è punito con l’arresto fino a sei mesi o con una multa. Installare una tenda, un gazebo o attrezzarsi per trascorrere la notte sulla sabbia può essere configurato come una forma di occupazione arbitraria, anche se temporanea, di suolo demaniale. Così come accade anche se si lascia un ombrellone di notte in spiaggia.

La Corte di Cassazione ha più volte confermato che la natura demaniale delle spiagge deriva direttamente dalla legge e che qualsiasi occupazione senza una specifica concessione è illecita.

Perché il campeggio in spiaggia è vietato

Oltre alla legge statale, in realtà, legge statale, la gestione concreta delle spiagge è in gran parte delegata alle Regioni e, da queste, ai Comuni. Sono proprio le diverse municipalità, attraverso le loro ordinanze sindacali e i regolamenti di polizia urbana, a porre divieti più specifici e a comminare le sanzioni.

Le ordinanze locali vietano il campeggio, il bivacco e il pernottamento per diverse motivazioni quali:

sicurezza pubblica : prevenire reati, come furti o atti vandalici;

: prevenire reati, come furti o atti vandalici; decoro urbano e igiene : evitare l’abbandono di rifiuti e il degrado delle aree pubbliche;

: evitare l’abbandono di rifiuti e il degrado delle aree pubbliche; tutela ambientale : proteggere l’ecosistema costiero, spesso molto fragile;

: proteggere l’ecosistema costiero, spesso molto fragile; libera fruizione: garantire che la spiaggia rimanga liberamente accessibile a tutti, senza essere “occupata” in modo esclusivo durante le ore notturne.

Bisogna sapere, inoltre, che il divieto di dormire in spiaggia è ancora più rigido se si vuole pernottare in aree naturali protette, parchi nazionali o riserve marine. In queste zone, la normativa di tutela ambientale prevale su qualsiasi altra considerazione, e i divieti di accesso e sosta notturna sono espliciti e severi.

C’è un’eccezione riguardo a tutte queste regole. Dal momento che la spiaggia è un bene pubblico, in realtà è permesso dormire in spiaggia una notte, l’importante è che non diventi una dimora fissa per chi decide di farlo e non avvenga un’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Quindi non si può restare con una roulotte, un gazebo, una tenda, ma, in alcuni casi, si può pernottare per una sola notte con un sacco a pelo.

In sintesi, se si ha intenzione di dormire in spiaggia in Italia evitando di incorrere in multe, è necessario verificare prima il regolamento specifico del Comune in cui si trova la zona ed eventualmente chiedere un permesso all’amministrazione. In caso contrario, la pratica è illegale e punibile con sanzioni severe e onerose.