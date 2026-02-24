Tensione nei cieli: caccia americani sfidano aerei russi

Incrocio da brividi nei cieli sopra lo Stretto di Bering tra caccia F-16 statunitensi intercettarono aerei militari russi Tu-95 e Su-35.

L’intervento dei caccia americani è stato deciso dal Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano, che monitora lo spazio aereo con una combinazione di satelliti, radar terrestri e sistemi di tracciamento aviotrasportati.

Gli aerei russi sono stati identificati con certezza dal NORAD, che ha inviato gli F-16 per rispondere a potenziali minacce e a mantenere il controllo dello spazio aereo nordamericano.

“La rete di difesa a strati ci consente di rilevare e tracciare gli aerei e di informare sulle azioni appropriate”, ha dichiarato un portavoce del NORAD, sottolineando il rapido coordinamento dei caccia e delle risorse di sorveglianza.

Dopo alcuni momenti di tensione, fortunatamente non si sono verificati scontri e tutti gli aerei rientrarono sani e salvi alle loro basi.