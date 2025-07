Gli astronomi hanno trovato quella che ritengono essere una nuova prova del fatto che la Terra e la Via Lattea, siano sospese all’interno di un gigantesco vuoto che distorce le nostre osservazioni del cosmo. La proposta radicale, formulata analizzando gli echi del Big Bang, suggerisce che la nostra galassia potrebbe fluttuare in una regione di 2 miliardi di anni luce, con una densità inferiore del 20% rispetto alla media. La scoperta potrebbe riscrivere la cosmologia.

La scoperta degli scienziati

I ricercatori hanno condiviso i loro risultati il ​​9 luglio al National Astronomy Meeting della Royal Astronomical Society a Durham, in Inghilterra. Se i risultati fossero confermati, potrebbero aiutare gli astronomi a determinare la vera età del nostro universo e a offrire una soluzione a uno dei più ostici enigmi della cosmologia: la discrepanza, nota come tensione di Hubble, secondo cui l’universo distante si è espanso più lentamente in passato rispetto a quello vicino oggi.

Nell’ultimo decennio, la cosmologia è stata coinvolta in una crescente crisi, poiché le osservazioni – effettuate prima dal telescopio spaziale Hubble e poi dal telescopio spaziale James Webb – hanno suggerito che l’universo si sta espandendo a velocità diverse a seconda del punto in cui gli astronomi guardano.

Attualmente, esistono due metodi standard per calcolare questa velocità di espansione, chiamata costante di Hubble. Il primo prevede l’analisi di minuscole fluttuazioni nella radiazione cosmica di fondo, un’antica reliquia della prima luce dell’universo prodotta appena 380.000 anni dopo il Big Bang. Questo metodo ha permesso agli astronomi di dedurre una velocità di espansione di circa 67 chilometri al secondo per megaparsec (km/s/Mpc), che corrisponde strettamente alle previsioni del modello cosmologico standard.

Ma il secondo metodo – la misurazione di distanze più ravvicinate con stelle pulsanti chiamate variabili Cefeidi – ha restituito un valore sorprendentemente alto per la costante di Hubble, pari a 73,2 km/s/Mpc.

Questa discrepanza potrebbe non sembrare significativa, ma è sufficiente a contraddire completamente le previsioni del modello cosmologico standard. Questa anomalia potrebbe essere specifica del nostro “cortile cosmico“, suggeriscono gli astronomi che hanno condotto la nuova ricerca.

Il vuoto cosmico vicino alla Via Lattea

“Una possibile soluzione a questa incoerenza è che la Via Lattea si trovi vicino al centro di un grande vuoto locale“, ha dichiarato l’autore principale Indranil Banik, astronomo dell’Università di Portsmouth nel Regno Unito. “Ciò causerebbe un’attrazione gravitazionale della materia verso l’esterno del vuoto, a maggiore densità, portando il vuoto – ha aggiunto – a diventare più vuoto nel tempo.”

Ciò renderebbe l’espansione locale all’interno del vuoto più rapida rispetto a quella nelle regioni più dense e distanti del cosmo.

La nostra galassia potrebbe trovarsi al centro di una regione nota come buco locale o vuoto KBC, dal nome delle iniziali degli astronomi che hanno partecipato allo studio. Ciononostante, alcuni astronomi si chiedono se lo spazio apparentemente poco denso possa essere riempito da oggetti che non emettono luce.

Per approfondire le prove, Banik e i suoi colleghi hanno raccolto 20 anni di dati dalle osservazioni delle oscillazioni acustiche barioniche (BAO) vicine – onde di pressione create durante il Big Bang che si sono congelate e si sono espanse parallelamente all’universo, governando la distribuzione delle galassie che osserviamo oggi.

Secondo le misurazioni BAO dei ricercatori, è 100 volte più probabile che viviamo in un vuoto cosmico rispetto a una regione di densità media.

Le implicazioni della scoperta sarebbero enormi per la nostra comprensione del comportamento dell’universo. Se viviamo nel mezzo del vuoto, potremmo essere più unici nel nostro isolamento di quanto si pensasse inizialmente.