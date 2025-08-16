Il nostro pianeta sta subendo trasformazioni importanti e, sempre più spesso, manda segnali preoccupanti: di instabilità generale. A dimostrarlo è un recente studio che, analizzando la faglia di San Andreas, in California, ha rilevato la possibilità che un terremoto mai visto prima metta in ginocchio una fetta importante della popolazione (e non solo). Il nome già rende l’idea dei possibili effetti devastanti. Si chiama Big One ed è stato individuato studiando i dati del sisma nel Myanmar di marzo 2025, di magnitudo 7.7 e che ha causato più di cinquemila morti.

Big One e il paragone con il terremoto del Myanmar

Il terremoto che si attendono gli scienziati, di una potenza mai vista prima, verrebbe provocato dagli spostamenti della faglia di San Andreas. Il sisma che è stato preso a riferimento per la recente ricerca, invece, riguarda quella di Sagaing. Il paragone è stato possibile perché hanno caratteristiche geologiche molto simili. Inoltre c’è da considerare che il sisma dello scorso marzo è stato provocato da uno spostamento orizzontale di tre metri tra le due placche, lungo un tratto di 500 chilometri.

Le immagini satellitari e alcune tecniche di correlazione all’avanguardia hanno permesso di rilevare un particolare importante: la rottura si è propagata in modo irregolare, coinvolgendo segmenti che in precedenti terremoti erano rimasti inattivi. Questo comportamento imprevisto ha liberato una quantità di energia ben superiore a quella che sarebbe stata prevista con i modelli sismici standard.

Secondo Jean-Philippe Avouac, professore di geologia al Caltech e coautore dello studio, quanto osservato in Myanmar rappresenta un avvertimento. Anche faglie che appaiono più regolari e prevedibili nella struttura possono generare terremoti straordinari, coinvolgendo segmenti dormienti e rilasciando energia in modo caotico e imprevedibile. La faglia di San Andreas, lunga circa 1.200 chilometri e ben conosciuta dagli scienziati, potrebbe dunque avere una reazione simile, con conseguenze devastanti.

È la più lunga della California: si estende dal sud dello Stato, presso il Salton Sea, fino a nord, al largo della costa di Mendocino. Nel 1906, una frattura nella sezione settentrionale ha causato un sisma di magnitudo 7,9 che ha ucciso oltre tremila persone. Big One è il terrore di chi abita quelle zone. L’area più vicina a Los Angeles ha una probabilità del 60% di subire un terremoto di magnitudo 6,7 o superiore nei prossimi 30 anni.

Come correre ai ripari: le previsioni

Le simulazioni basate solo su eventi sismici precedenti potrebbero non essere sufficienti per stimare correttamente i rischi attuali e futuri. Urge trovare nuovi modelli predittivi, più attuali e precisi. Sono necessari soprattutto per monitorare aree densamente popolate come quelle della California. Nello specifico, le immagini satellitari del prima e del dopo sisma potrebbero rivelarsi uno strumento utile per mappare le zone a rischio e aggiornare le previsioni future.

Il pericolo che la faglia di San Andreas rappresenta è stato sottovalutato per troppo tempo e la minaccia di Big One, il terremoto mai visto prima, ne è la prova. Se dovesse verificarsi un terremoto con le stesse dinamiche di quello in Myanmar, le conseguenze per città come Los Angeles o San Francisco sarebbero enormi, anche dal punto di vista infrastrutturale ed economico. Adesso la sfida è non farsi cogliere impreparati, dato che il sisma ha dimostrato che la Terra può sorprendere anche i modelli più raffinati.

Non si tratta di allarmismo, ma di una presa di coscienza che si basa su prove scientifiche. Le faglie possono sorprendere sia in termini di intensità che di comportamento, ed è essenziale aggiornare i modelli predittivi per contenere eventuali danni futuri. Prepararsi a eventi fuori scala diventa non solo una precauzione, ma una necessità. Una precauzione che può fare davvero la differenza.