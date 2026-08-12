Un terremoto che scuote lo studio televisivo in piena diretta, gli schermi che iniziano a oscillare e due conduttori che, invece di lasciarsi prendere dal panico, invitano il pubblico a mantenere la calma e a mettersi al sicuro. Sono le immagini che hanno attirato l’attenzione online dopo il violento sisma che ha colpito la Colombia il 10 agosto 2026.

Il video mostra Lina Pulido e Anibal Alvarado, conduttori del programma mattutino Arriba Bogotá di CityTV, mentre stanno conducendo normalmente la trasmissione. Improvvisamente lo studio comincia a tremare: gli schermi alle loro spalle si muovono visibilmente e anche i presentatori percepiscono la crescente intensità della scossa.

Il sangue freddo davanti alle telecamere

La reazione dei due giornalisti al terremoto che colpisce la Colombia durante la diretta tv ha fatto il giro del mondo. Pulido interrompe il normale svolgimento della trasmissione e annuncia che è necessario lasciare immediatamente lo studio. Alvarado, a sua volta, invita gli spettatori a non farsi prendere dal panico mentre la squadra si prepara a evacuare.

Il momento più apprezzato dagli utenti è quello in cui i conduttori trasformano la diretta in un messaggio di servizio pubblico. Oltre a suggerire alle persone di uscire dagli edifici come misura precauzionale, Alvarado ricorda esplicitamente le categorie più vulnerabili: bambini, anziani e persone con mobilità ridotta. E aggiunge un dettaglio che ha colpito particolarmente il pubblico: l’invito a non dimenticare gli animali domestici.

La trasmissione viene quindi interrotta per consentire alla squadra di mettersi in sicurezza. Una scelta che, proprio perché avvenuta davanti alle telecamere, ha trasformato pochi secondi di diretta in un filmato destinato a circolare rapidamente online. Il video è stato rilanciato e commentato da numerosi utenti, che hanno elogiato il comportamento dei giornalisti e la loro capacità di comunicare informazioni senza alimentare il panico.

L’ennesimo terremoto che ha colpito la Terra

Il terremoto in Colombia, intanto, ha avuto conseguenze molto gravi. Secondo il Servizio geologico colombiano, il sisma ha raggiunto magnitudo 7,4, con epicentro a San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó, a una profondità di circa 103 chilometri. L’istituto lo ha descritto come il più forte evento sismico registrato nel Paese nel XXI secolo.

Le scosse sono state avvertite in numerose aree della Colombia, compresa Bogotá, dove i danni sono risultati relativamente limitati rispetto alle zone occidentali maggiormente colpite. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 240 morti e diverse centinaia di feriti.

È proprio questo contesto drammatico a rendere ancora più significativo il filmato dei conduttori. Le immagini non raccontano soltanto la paura di un terremoto percepito anche a centinaia di chilometri dall’epicentro, ma mostrano una diretta televisiva trasformarsi improvvisamente in uno strumento di informazione e gestione dell’emergenza.