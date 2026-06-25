Un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha scosso il Venezuela mercoledì 24 giugno, provocando evacuazioni e danni in diverse aree, tra cui la capitale Caracas.

Secondo l’US Geological Survey (USGS), l’epicentro del terremoto si trovava a 16 chilometri a sud-ovest di Morón, nello stato di Carabobo, a una profondità di 10 chilometri.

I media locali hanno riportato che gli abitanti si sono riversati nelle strade mentre gli edifici tremavano, e sono stati segnalati danni a Caracas e nelle aree vicine all’epicentro. Sono stati inoltre emessi avvisi di tsunami per alcune zone dei Caraibi a causa della scarsa profondità dell’epicentro e della sua vicinanza alla costa.

Il filmato, condiviso dal politico venezuelano Wilmer Azuaje, riprende il momento del terremoto nella zona dell’aeroporto.

Video tratto da: IPA / KameraOne / Venezuelan Poilitician Wilmer Azuaje