Terrore a bordo: leopardo attacca autobus

Momenti di terrore su un autobus in India quando un leopardo ha tentato di aggredirne i passeggeri.

Dopo essersi avvicinato ed essere rimasto fermo per alcuni istanti a fianco all’autobus fermo, il felino è saltato sulla fiancata e ha cercato di colpire i passeggeri.

Nonostante le protezioni alle finestre, sembra che il leopardo sia riuscito a ferirne uno, graffiandolo attraverso una piccola fessura, fortunatamente senza conseguenze gravi ma lasciando tutti i passeggeri in una comprensibile situazione di shock.

Alla fine l’autista ha rimesso in moto il veicolo, facendo cadere il leopardo che s’è allontanato verso la foresta.

Video tratto da: IPA / Aman Goyal / Caters News