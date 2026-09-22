Un’imponente nave cargo battente bandiera panamense, lunga circa 230 metri, s’è scontrata in modo impressionante con un peschereccio nei pressi di Singapore.

Nelle immagini si possono vedere diversi membri dell’equipaggio del peschereccio camminare lungo la fiancata del “Luqing Yuanyu 108” mentre osservano la nave mercantile “First Margaux” avvicinarsi da poppa. Mentre la nave mercantile si avvicina pericolosamente, i membri dell’equipaggio provano a richiamare l’attenzione dei marinai del mercantile mentre un uomo fa dei gesti verso qualcuno all’interno – apparentemente il capitano – esortandolo a manovrare per evitare lo schianto, purtroppo ormai inevitabile.

L’impatto provoca l’ingresso di ingenti quantità d’acqua nel peschereccio, facendolo inclinare bruscamente su un fianco, con l’equipaggio che cerca di salvarsi aggrappandosi alle ringhiere mentre l’imbarcazione assume una posizione quasi verticale.

La nave mercantile “First Margaux” era diretta verso lo Stretto di Malacca mentre il “Luqing Yuanyu 108” aveva lasciato un’area di ancoraggio vicino a Sentosa più o meno nello stesso momento e stava navigando verso sud. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Le cause della collisione sono in fase di accertamento.

Video tratto da: IPA / KameraOne