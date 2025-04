Momenti di puro terrore per una donna che ha rischiato la vita a causa della presenza di un ospite decisamente ‘indesiderato’ nella sua doccia.

Una doccia da paura: spunta lo scorpione

Mentre si stava facendo la doccia, Laura Ward, 55enne di Canyon Lake, in Texas, ha sentito una cosa cadergli sulla spalla: spostato immediatamente quello che pensava fosse un ben altro, rivolgendo lo sguardo sulla base della doccia, la donna ha visto un temibilissimo scorpione della corteccia, il più velenoso di tutto il Nord America, capace con il suo veleno di causare dolori intensi, paralisi degli arti e perfino, nei casi più estremi, la morte.

Una manovra perfetta con sangue freddo

Manifestando un notevole sangue freddo, la donna ha pensato a come risolvere la situazione e alla fine è riuscita a far entrare l’aracnide in un bicchiere, per poi liberarlo all’aperto nel giardino di casa, saggiamente non troppo vicino agli ingressi di casa.

“Ho urlato e volevo solo saltare dalla paura: non mi sarei mai aspettata una cosa del genere”, ha dichiarato Laura, che ha anche dichiarato di non aver idea di come la creatura velenosa sia finita nel suo bagno.

Di sicuro un incontro del genere l’ha resa più cauta durante la sua routine mattutina: sempre meglio dare uno sguardo intorno, anche prima di farsi una doccia! Ah, dovesse capitare anche a voi di trovare uno scorpione in casa, ecco come farlo per allontanarlo in piena sicurezza.

Video tratto da: IPA / SWNS