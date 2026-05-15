Terrore nella notte: uomo si trova davanti due leoni

Momenti di terrore per un uomo che di notte s’è imbattuto improvvisamente in due leoni in una stretta via del villaggio di Kadiyali, in India.
L’uomo s’è immediatamente dato alla fuga ed è riuscito mettersi al riparo e in salvo, grazie anche al fatto che i due felini si sono attardati nella strada.
Gli abitanti hanno riferito che negli ultimi tempi sono stati avvistati frequentemente leoni selvatici aggirarsi per il villaggio, generando timore tra la popolazione locale.
Video tratto da: IPA / KameraOne