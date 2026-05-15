VIDEO
Cerca video
VIRALI 15 MAGGIO 2026

Terrore nella notte: uomo si trova davanti due leoni

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Momenti di terrore per un uomo che di notte s’è imbattuto improvvisamente in due leoni in una stretta via del villaggio di Kadiyali, in India.

L’uomo s’è immediatamente dato alla fuga ed è riuscito mettersi al riparo e in salvo, grazie anche al fatto che i due felini si sono attardati nella strada.

Gli abitanti hanno riferito che negli ultimi tempi sono stati avvistati frequentemente leoni selvatici aggirarsi per il villaggio, generando timore tra la popolazione locale.

Video tratto da: IPA / KameraOne

ANIMALI VIRGILIOYT
Terrore nella notte: uomo si trova davanti due leoni
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi