La tessera elettorale italiana si prepara a entrare ufficialmente nell’era digitale. Tra le novità previste dalla bozza del nuovo decreto Pnrr compare infatti l’introduzione della tessera elettorale in formato digitale, una misura che punta a semplificare le procedure di voto e a ridurre la dipendenza dai documenti cartacei. Un cambiamento che, se confermato e attuato, segnerà una svolta concreta nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, soprattutto in vista delle prossime tornate elettorali.

Cos’è la tessera elettorale digitale e cosa prevede il decreto

La novità è contenuta nella bozza del decreto Pnrr dedicato alla semplificazione amministrativa. Il testo prevede che la tessera elettorale possa essere rilasciata anche in formato digitale, con modalità e caratteristiche tecniche che verranno definite successivamente tramite specifici decreti attuativi. Il termine fissato per l’adozione di questi decreti è di 12 mesi, periodo necessario per stabilire come la tessera digitale potrà essere utilizzata in modo sicuro e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda la possibile integrazione della tessera elettorale digitale nel Sistema IT-Wallet, il portafoglio digitale che dovrebbe raccogliere progressivamente documenti e certificazioni personali. L’obiettivo dichiarato è rendere il voto più accessibile, senza compromettere le garanzie di sicurezza e di unicità dell’espressione del voto.

Che fine farà la tessera elettorale cartacea

L’introduzione della versione digitale non comporterà un’abolizione immediata della tessera cartacea. Almeno in una fase iniziale, i due formati coesisteranno, ma con una regola chiara: l’elettore potrà utilizzare solo uno dei due strumenti. Questo per evitare qualsiasi rischio di duplicazione del voto.

Secondo quanto previsto, la tessera elettorale cartacea potrà continuare a essere utilizzata esclusivamente nel seggio di appartenenza dell’elettore. Ne resteranno invece esclusi coloro che, per specifiche categorie o condizioni, sono autorizzati a votare in un seggio diverso da quello di residenza. Una distinzione pensata proprio per rafforzare i controlli e prevenire il cosiddetto “doppio voto”.

Come funzionerà il sistema e quali dati verranno utilizzati

Il rilascio della tessera elettorale digitale si baserà sui dati già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). In questo modo non sarà necessario fornire nuove informazioni o avviare procedure aggiuntive per la maggior parte dei cittadini.

L’utilizzo di un’unica banca dati nazionale dovrebbe garantire maggiore precisione, aggiornamenti in tempo reale e una gestione più efficiente delle informazioni elettorali. Resta però centrale il tema della sicurezza informatica, che sarà uno degli elementi chiave demandati ai decreti attuativi.

Quando entrerà in vigore la tessera elettorale digitale

Al momento non esiste una data precisa per l’entrata in vigore operativa della tessera elettorale digitale. Tutto dipenderà dall’adozione dei decreti attuativi e dalle scelte tecniche che verranno fatte nei prossimi mesi. Quello che è certo è che il percorso è tracciato: il voto, almeno dal punto di vista documentale, si avvia verso una progressiva digitalizzazione, con l’obiettivo di rendere le procedure più semplici, veloci e accessibili per tutti.