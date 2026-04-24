Nel 2026 cambia in modo significativo il rapporto tra i contribuenti e il fisco per quanto riguarda le spese mediche detraibili. Le nuove regole introdotte dall’Agenzia delle Entrate, infatti, segnano un passo in avanti decisivo verso la digitalizzazione, ma anche verso controlli più stringenti e sistematici.

Il fulcro del sistema resta la trasmissione dei dati attraverso la tessera sanitaria, uno strumento che consente allo Stato di raccogliere automaticamente le informazioni sui costi sostenuti annualmente dai cittadini per i farmaci, le visite specialistiche, gli esami diagnostici e i dispositivi medici. I dottori, le farmacie e le strutture sanitarie sono infatti obbligati a comunicare tali dati al Sistema Tessera Sanitaria, che li rende disponibili per la dichiarazione dei redditi precompilata.

La novità principale riguarda la periodicità di invio: non più comunicazioni frequenti durante l’anno, ma un’unica trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Questa semplificazione amministrativa per gli operatori sanitari non implica però una riduzione dei controlli; al contrario, il sistema diventa più efficiente e integrato.

I dati così raccolti confluiscono direttamente nella dichiarazione automatica, rendendo sempre meno necessario l’intervento diretto del contribuente. Tuttavia, questo non elimina del tutto gli obblighi individuali. In particolare, resta fondamentale verificare la correttezza delle spese inserite e, in molti casi, conservare la documentazione (gli scontrini, le fatture e le ricevute), soprattutto se si apportano delle modifiche alla dichiarazione oppure ci si affida a degli intermediari fiscali.

Cosa cambia con la riforma della tessera sanitaria

Dal punto di vista fiscale, il meccanismo della detrazione attraverso la tessera sanitaria rimane invariato: è possibile detrarre il 19% delle spese mediche, calcolato sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Le voci ammesse includono un ampio spettro di costi, dalle prestazioni mediche alle spese veterinarie, tutte sottoposte a possibili verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria.

Un aspetto rilevante riguarda proprio i controlli. L’Agenzia delle Entrate può incrociare i dati provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria con quelli dichiarati dai contribuenti, individuando eventuali incongruenze. Questo rafforza la capacità di contrastare errori o comportamenti irregolari, rendendo il sistema più rigoroso.

Le responsabilità dei contribuenti non spariscono

Nonostante l’automazione, il contribuente mantiene alcune responsabilità cruciali. Per esempio, le spese mediche possono essere detratte anche se pagate in contanti, ma solo qualora vengano effettuate presso strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Negli altri casi, è necessario utilizzare dei metodi di pagamento tracciabili.

Un’ulteriore possibilità è quella di opporsi alla trasmissione dei propri dati sanitari al sistema. Tuttavia, questa scelta comporta un aggravio di oneri: il contribuente dovrà inserire manualmente le spese e fornire tutta la documentazione necessaria in caso di controllo.

Il nuovo impianto normativo punta a semplificare la compilazione della dichiarazione dei redditi grazie alla digitalizzazione e alla precompilata sempre più completa e aggiornata. Allo stesso tempo, però, introduce un sistema di controlli più penetrante, in cui l’incrocio automatico dei dati riduce i margini di errore e aumenta la responsabilità del contribuente. La sfida, sia per i cittadini e che per i professionisti, sarà adattarsi a un modello in cui comodità e vigilanza procedono di pari passo.