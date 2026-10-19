Il ministero della Salute ha lanciato un avviso ai cittadini per una nuova campagna di phishing che utilizza il tema del rinnovo della tessera sanitaria. L’allerta riguarda messaggi di posta elettronica che si presentano come comunicazioni istituzionali, ma che in realtà sono stati preparati da truffatori. L’obiettivo è convincere il destinatario a fornire informazioni personali e sensibili, sfruttando la credibilità del Ministero e la necessità, comune a tutti i cittadini, di avere una tessera sanitaria valida. Il dicastero ha precisato che queste email non provengono dai propri uffici e ha invitato a prestare attenzione.

Come funziona la truffa delle email per il rinnovo della tessera sanitaria

Il meccanismo parte da un messaggio che invita a procedere al rinnovo della tessera sanitaria. Per completare l’operazione, il destinatario viene indirizzato verso un collegamento presente nel testo dell’email. È proprio quel link il passaggio più pericoloso. Cliccandolo, infatti, si viene trasferiti su un sito web contraffatto, realizzato per assomigliare a una piattaforma della pubblica amministrazione.

L’aspetto apparentemente ufficiale della pagina può indurre l’utente a fidarsi. Il sito presenta un modulo da compilare, nel quale vengono richieste numerose informazioni personali e sensibili. La truffa si basa sull’identità di un ente pubblico utilizzata senza autorizzazione e la richiesta di svolgere un’operazione amministrativa apparentemente necessaria. Chi compila il modulo, però, non sta rinnovando la tessera sanitaria: sta soltanto trasmettendo i propri dati ai responsabili della frode. Non è la prima volta che i truffatori utilizzano questo espediente. Già nei mesi scorsi era stata segnalata una campagna simile.

Quali dati rischiano di essere rubati e come possono essere utilizzati

Il Ministero avverte che le informazioni raccolte attraverso il sito falso possono essere sfruttate per diverse attività illecite. Tra i possibili utilizzi vengono segnalati la vendita dei dati personali, la clonazione di documenti e ulteriori operazioni fraudolente. Le informazioni sottratte potrebbero essere impiegate per tentativi di furto d’identità o per rendere più credibili successive truffe.

Come riconoscere la falsa email sulla tessera sanitaria

Il primo elemento da valutare è la richiesta contenuta nel messaggio. Se un’email invita a inserire i propri dati in un modulo raggiungibile attraverso un link per rinnovare la tessera sanitaria, bisogna diffidare. Il ministero della Salute ha chiarito che non utilizza email per chiedere ai cittadini di compilare moduli online non istituzionali contenenti informazioni personali. È importante non lasciarsi convincere soltanto dall’aspetto del messaggio. Loghi, intestazioni e immagini che ricordano quelli di un’amministrazione pubblica possono essere riprodotti facilmente.

Il nome del ministero della Salute era già stato sfruttato in precedenti tentativi di phishing. Qui vi spieghiamo nel dettaglio come riconoscere le false email attribuite al Ministero e proteggere i propri dati. Anche il nome visualizzato come mittente non è sufficiente a garantire l’autenticità della comunicazione. Prima di considerare attendibile una richiesta, occorre verificare il dominio dell’indirizzo email e soprattutto quello del sito a cui si viene indirizzati.

Un’altra precauzione utile è evitare di raggiungere i servizi pubblici attraverso collegamenti ricevuti inaspettatamente. Meglio aprire direttamente il sito istituzionale, digitandone l’indirizzo nel browser. Questi controlli non sostituiscono l’avvertenza del Ministero: la procedura proposta dalle email fraudolente non deve essere eseguita.

Cosa fare se arriva il messaggio e se sono già stati inseriti i dati

Le indicazioni diffuse dal ministero della Salute sono precise: non aprire i collegamenti sospetti, non trasmettere informazioni personali e cancellare il messaggio. Se si riceve un’email che annuncia la necessità di rinnovare la tessera sanitaria, dunque, non bisogna avere fretta di completare l’operazione.

Prima di tutto occorre verificare se esista davvero una comunicazione ufficiale, consultando autonomamente i siti delle amministrazioni competenti. Se invece si è già cliccato sul collegamento, è importante distinguere tra la semplice apertura della pagina e l’effettivo inserimento dei dati. Nel secondo caso, come precauzione generale contro il furto d’identità, è opportuno conservare le informazioni utili a ricostruire l’accaduto, valutare una segnalazione alla Polizia Postale e prestare attenzione a eventuali utilizzi anomali dei propri dati. Qualora siano state comunicate anche credenziali di accesso, occorre modificarle immediatamente attraverso il servizio autentico interessato. Se sono stati forniti dati di pagamento, è consigliabile contattare la banca.

Come si rinnova davvero la tessera sanitaria

La tessera sanitaria, quando arriva alla scadenza, viene normalmente rinnovata e spedita automaticamente all’indirizzo di residenza, purché la posizione dell’assistito risulti regolare negli archivi competenti. Non è quindi necessario compilare alcun modulo. Se la nuova tessera non arriva, oppure se è stata smarrita o presenta dati errati, è possibile consultare i servizi ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del Sistema Tessera Sanitaria per conoscere le procedure previste nel proprio caso.