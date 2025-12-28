Nel periodo delle feste di Natale ci ritroviamo ogni anno a fare scelte che sembrano banali: dove andare, con chi festeggiare, cosa organizzare. Ma, in realtà, anche queste decisioni essenziali e leggere sono in grado di raccontare al mondo come siamo.

Il test della personalità proposto da Virgilio parte proprio da qui: dalla preferenza tra Natale, Capodanno ed Epifania per cercare di delineare alcuni tratti del nostro carattere. La prova si articola in tre domande semplici, le cui risposte aiutano a definire il nostro modo di essere.

I tre quesiti sono: durante quale festa ci sentiamo più a nostro agio, quale attendiamo con maggiore piacere e quale ricorrenza abbiamo già organizzato o pianificato. L’incrocio delle risposte fa emergere un trend che può essere associato alla personalità del rispondente.

Non si tratta di psicologia scientifica, ma di un gioco che invita a riflettere su come viviamo il tempo delle feste e, più in generale, le relazioni e le aspettative. Per cui, da queste tre domande, quale ricorrenza merita più citazioni nelle risposte?

Natale

Se abbiamo risposto Natale alla maggior parte delle domande, il test ci colloca tra le persone legate ai valori della solidarietà, dell’armonia e della tradizione. Il Natale è la festa delle radici, della famiglia, dei rituali che si ripetono ogni anno e che ci fanno sentire al sicuro.

Chi ama il Natale tende a trovare conforto nella condivisione, nei gesti simbolici e in quell’atmosfera di calore che mette al centro gli affetti. È una preferenza che delinea personalità che credono nel legame con il passato e che danno valore alle consuetudini.

Non è raro che chi predilige il Natale sia anche chi organizza con largo anticipo pranzi, cene e momenti da vivere insieme. Alla fine si sa, il tempo dedicato agli altri è parte essenziale della festa, giusto?

Capodanno

Le nostre risposte puntano sul Capodanno? Il profilo che emerge è di persone che rifuggono la malinconia e guardano avanti, al cambiamento, alla possibilità di ricominciare, alla promessa di qualcosa di nuovo. È la festa di chi ama l’energia, i progetti, le aspettative.

Chi si riconosce nel Capodanno ha spesso un animo avventuroso, è curioso e tende a cercare la felicità come esperienza attiva, da costruire. Il futuro non spaventa, anzi stimola. L’organizzazione di questa ricorrenza diventa quasi un rito propiziatorio, un modo per dare forma concreta ai desideri e agli obiettivi dell’anno che verrà.

Epifania

La scelta dell’Epifania, o Befana, porta invece verso una lettura più originale e meno scontata della personalità del rispondente. Chi predilige questa festa viene descritto come una persona crepuscolare, riflessiva, capace di mettere in discussione i cliché.

L’Epifania chiude il periodo delle feste e proprio per questo attrae chi non ama le imposizioni sociali e le aspettative collettive. Se abbiamo optato per la Befana, siamo portati a rifiutare ciò che è obbligato o celebrato, preferendo uno sguardo più libero e personale sulle cose.

È una scelta che parla di indipendenza di pensiero, di capacità critica e di un certo gusto per le sfumature. Ci riconosciamo in questa descrizione o ci sembra poco veritiera e vicina al nostro reale carattere?