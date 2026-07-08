Paura in un supermercato del New Jersey, dove una parte del tetto è crollata durante un forte temporale, facendo precipitare acqua e detriti all’interno del negozio. L’episodio è avvenuto il 6 luglio 2026 a Ocean Township, nella contea di Monmouth, dentro un BJ’s Wholesale Club.

Le prime immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano alcuni clienti tra gli scaffali del reparto alimentare quando, all’improvviso, una porzione del soffitto cede. In pochi istanti l’acqua entra con violenza, travolge gli espositori e allaga il pavimento, mentre i prodotti cominciano a galleggiare tra le corsie.

I clienti sorpresi tra gli scaffali e l’intervento dei soccorsi

Il momento più impressionante riguarda un uomo anziano che si trovava vicino alla zona del crollo. Nel video si vede l’acqua entrare con forza e spingere alcuni tavoli di legno, trascinandoli attraverso il supermercato. L’uomo viene investito dalla massa d’acqua e dagli oggetti mossi dalla corrente, ma riesce comunque ad allontanarsi.

Secondo le autorità, al momento del cedimento c’erano 27 persone all’interno dell’edificio. Due clienti erano stati inizialmente segnalati come intrappolati, ma sono riusciti a liberarsi prima dell’arrivo dei soccorsi. Il bilancio, nonostante la scena molto violenta, è stato fortunatamente senza feriti.

Crolli improvvisi in luoghi frequentati hanno spesso un impatto forte proprio perché avvengono in contesti ordinari. Un episodio simile mostra il panico quando crolla il tetto di un centro commerciale, confermando quanto questi eventi possano trasformare in pochi secondi uno spazio quotidiano in una zona di rischio.

Dopo il crollo, le squadre di emergenza sono intervenute per verificare che nessuno fosse rimasto bloccato e per mettere in sicurezza l’area. Le prime informazioni diffuse dalle autorità hanno escluso feriti, ma la struttura è stata comunque controllata per capire l’estensione dei danni.

La pioggia e il peso dell’acqua

La causa del crollo resta sotto indagine. Il cedimento è avvenuto durante un episodio di forte pioggia, ma saranno i tecnici a stabilire se il problema sia stato provocato solo dal maltempo o se abbiano pesato anche altri fattori, come drenaggi ostruiti, difetti strutturali, manutenzione insufficiente o accumulo d’acqua sulla copertura.

I tetti di grandi edifici commerciali sono progettati per sopportare carichi importanti, ma l’acqua può diventare un rischio se non defluisce correttamente. Quando scarichi e canali non riescono a smaltire la pioggia, il peso aumenta e può concentrarsi su porzioni specifiche della struttura. Anche da noi in Italia episodi di maltempo intenso hanno mostrato quanto rapidamente l’acqua possa creare danni e disagi: ha fatto molto discutere, per esempio, il caso del nubifragio a Milano con allagamenti e problemi per i commercianti.

Nessun ferito, ma le indagini sono in corso

Il dato più importante resta l’assenza di feriti. Le 27 persone presenti nel supermercato sono uscite senza conseguenze fisiche, comprese le due inizialmente indicate come intrappolate. Il negozio, però, ha riportato danni evidenti e le verifiche dovranno chiarire cosa abbia provocato il cedimento del tetto. La pioggia intensa è stata il contesto del crollo, ma solo l’indagine tecnica potrà stabilire se il tetto abbia ceduto per un problema imprevedibile o per criticità già presenti.