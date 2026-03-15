Nel sud est asiatico i serpenti sono molto diffusi e non fanno neanche così tanta paura agli abitanti, abituati a incrociarli nelle foreste. Alcune volte capita anche che questi animali entrino in casa o vaghino nel proprio giardino. I cittadini delle zone a rischio sanno bene cosa fare e chi chiamare per liberarsi dell’inquietante visitatore. Capita però che i serpenti riescano a insinuarsi anche nelle tubature, comparendo dal water. È quanto accaduto di recente in casa di una donna in Thailandia.

Spunta il serpente nel water

Il 5 marzo una donna thailandese è andata in bagno e ha scoperto un serpente nel WC. Per fortuna, la tavoletta del water era chiusa, ciò ha permesso che il serpente non vagasse per la casa.

La vicenda è accaduta a Chonburi, in Thailandia, la signora si è accorta della presenza dell’animale solo quando ha aperto il coperchio della toilette. Dopo lo shock iniziale, la proprietaria di casa ha subito chiamato i soccorsi.

All’arrivo degli operatori, qualcuno ha fatto un video che ha ripreso le fasi dell’intervento. Con un attrezzo, un uomo ha afferrato il serpente tentando di tirarlo fuori da WC. Il rettile però si è attorcigliato nella tavoletta facendola alzare ed è quasi riuscito a liberarsi.

La proprietaria di casa, temendo che il serpente fuggisse in casa, ha urlato ed è scappata via. Gli operatori però sono riusciti a tenere la presa sul serpente e a rinchiuderlo in un contenitore.

Il rettile è poi stato rilasciato lontano dall’abitazione, in una foresta perfetta per il suo habitat.

Che tipo di serpente è entrato nel water

Probabilmente, il serpente comparso nel water nella Thailandia orientale aveva attraversato i tubi, arrivando fino al bagno della signora. In ogni caso, si è trattato di una specie di rettile non velenoso e innocuo: il serpente arcobaleno.

Noto anche come serpente raggio di sole, il corpo è di colore bruno o nero, ma con sfumature tra il bluastro, il rame, il rosso sangue e il verde smeraldo. Può misurare anche un metro di lunghezza; la coda è lunga solo dieci centimetri, e la testa è ben distinta dal collo.

La bocca è dotata di numerosi denti e di un legamento lasso posto sull’osso dentale (quindi anteriormente), che permette al serpente arcobaleno di dilatare le fauci e di ingoiare prede piuttosto grosse (anche piccoli mammiferi e rettili).

Il Sunbeam Snake ha un modo affascinante di muoversi nel suo ambiente. Una delle caratteristiche distintive di questa specie è sono le squame lisce, che sono disposte in modo da far apparire il serpente quasi cilindrico. Questo adattamento gli consente di farlo facilmente strisciare in spazi piccoli e angusti, come i minuscoli varchi tra le rocce o i rami degli alberi.

Il serpente arcobaleno è diffuso, oltre che in Thailandia, anche in Cina, India, Cambogia, Birmania, Filippine e Indonesia.

Questa specie di rettile, anche se disturbata, risulta innocua per l’uomo in quanto il morso non ha veleno e non provoca danni, a differenza di altre specie come la Baronessa. È invece pericoloso per anfibi, rettili e piccoli mammiferi, dal momento che è un serpente costrittore che ingoia le sue prede, in maniera molto simile a quella dei più evoluti boidi.