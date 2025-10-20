Ci sono vicende di cronaca che appassionano talmente tanto da diventare le storie perfette per film e serie tv. È il caso dei coniugi Ed e Lorraine Warren, celebri per aver fondato la New England Society for Psychic Research e per le loro indagini sul paranormale, che sono al centro della saga cinematografica di The Conjuring. Secondo molte fonti, il loro ultimo caso (o almeno quello che è presentato come tale nella narrativa cinematografica) è rappresentato dalla vicenda della famiglia Smurl a West Pittston, in Pennsylvania, che risale al 1986.

Il caso Smurl finisce al cinema

Nel 1986, Jack e Janet Smurl affermarono di essere vittime di un’intensa attività paranormale nella loro abitazione. Sostenevano di sentire voci di demoni e odori nauseabondi, di vedere oggetti muoversi da soli e di aver notato un cane scagliarsi contro una parete, come se fosse stato lanciato da una forza invisibile. Per i Warren questo sarebbe stato il loro ultimo caso. Un’indagine complessa e con diversi punti oscuri.

Ed Warren, infatti, giunto nell’abitazione in questione, dichiarò di aver percepito un calo di temperatura di circa 30 gradi e di aver visto una massa oscura materializzarsi davanti a lui. Nel 1987 Janet Smurl raccontò di continuare a sentire rumori e nel 1988 la famiglia decise di trasferirsi a Wilkes‑Barre.

Sono state proprio queste vicende a diventare l’oggetto dell’adattamento del film The Conjuring: Last Rites del 2025. Una libera rivisitazione dei resoconti originali dei due esperti di entità soprannaturali. Presunti fatti che hanno diviso l’opinione pubblica e che confondono i margini fra ciò che viene definito reale e quello che non viene considerato tale.

Perché questo sarebbe l’ultimo caso dei coniugi Warren

La pellicola cinematografica fa riferimento a un ultimo caso dei coniugi Warren, quelli della famiglia Smurl per l’appunto. In realtà, però, non è chiaro se i due esperti di paranormale si siano davvero fermati con queste indagini. Alcune fonti, infatti, farebbero riferimento a investigazioni più recenti. L’età avanzata dei due – Ed morì nel 2006, Lorraine nel 2019 – e il progressivo calo dell’attività pubblica, rendono difficile stabilire quale sia stato il loro ultimo caso ufficiale.

A prescindere da quale sia la realtà cronologica sulle indagini della coppia, è importante chiarire che, pur basandosi su eventi dichiarati come reali, l’intera saga dei Warren è costellata di controversie. I coniugi affermavano di aver documentato migliaia di casi, ma molti critici — compresi enti di controllo del paranormale — ne mettono in dubbio la validità, citando mancanza di prove concrete e presunte esagerazioni. Rispetto al caso Smurl, per esempio, pare che la famiglia continuasse a sperimentare fenomeni paroanormali marginali dopo l’intervento dei Warren, il che mina in parte la narrativa cinematografica di “risoluzione totale” del caso.

In sintesi, il caso Smurl sarebbe il più recente tra quelli pubblicamente attribuiti ai coniugi Warren, viene tramandato come “ultima indagine importante” e ha ispirato il film The Conjuring: Last Rites. Tuttavia, presentarlo come “l’ultimo caso vero” è una semplificazione cinematografica. La realtà è più complessa: Ed e Lorraine hanno avuto un lungo arco di attività, e molti dettagli rimangono controversi o poco documentati. È impossibile quindi affermare con certezza che si tratti di fatti realmente accaduti e, d’altra parte, quando si parla di paranormale, come si fa ad avere un approccio scientifico? Al di là del fatto che ci si creda o meno, ci sono troppi dettagli che sfuggono alla logica umana e che non possono essere provati.