Una tintarella da brividi: arrivano dalle Maldive le immagini di due turiste che prendono il sole beatamente sdraiate in acque basse tra da decine di squali e razze e una delle due che replica l’esperienza navigando con uno kayak trasparente sopra un branco di squali.

“La nostra vacanza alle Maldive è stata indimenticabile, soprattutto per aver potuto stare così vicino agli squali nutrice mentre nuotavano tranquillamente attorno a noi”, ha dichiarato una delle ‘bagnanti’.

Nonostante gli squali abbiano la fama di predatori temibili, la specie dei nutrice è invece generalmente docile; questi squali vivono sui fondali e si nutrono principalmente di crostacei e piccoli pesci.

Gli squali nutrice possono raggiungere una lunghezza di 4 metri e sono noti per il loro comportamento relativamente tranquillo anche in presenza di esseri umani; gli attacchi sono considerati rari, a meno che gli animali non vengano provocati.

Lo stesso vale per le razze, che possono colpire con la loro coda solo se si sentono minacciate o provocate: le loro punture sono velenose ed estremamente dolorose ma possono portare alla morte solo in casi eccezionali, legati a uno shock anafilattico, infezioni gravi o se l’aculeo colpisce direttamente organi vitali come il cuore.

Video tratto da: IPA / KameraOne