Momenti di grande paura a Liuzhou, nella regione autonoma del Guangxi, in Cina, dove il 27 giugno 2026 la gomma di un Tir è improvvisamente esplosa durante le operazioni di gonfiaggio. L’incidente, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, mostra due lavoratori che si trovavano nelle immediate vicinanze della ruota mentre veniva immessa aria compressa. Pochi istanti prima dell’esplosione, entrambi sembrano percepire un rumore insolito proveniente dallo pneumatico. Solo pochi secondi dopo si verifica il violento scoppio, che proietta detriti e polvere a diversi metri di distanza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Il video, diffuso online e rilanciato da diverse testate internazionali, evidenzia quanto possa essere imprevedibile il cedimento di uno pneumatico ad alta pressione. Secondo le informazioni disponibili, nessuno è rimasto ferito.

Perché una gomma può esplodere durante il gonfiaggio

Sebbene non sia possibile stabilire con certezza quale fosse l’origine del suono, gli esperti spiegano che uno pneumatico, sottoposto a forti sollecitazioni può manifestare segnali premonitori prima del cedimento, come scricchiolii, deformazioni o rumori causati dalla progressiva rottura delle fibre interne della carcassa.

L’esplosione di una gomma di grandi dimensioni è un evento raro, ma noto nel settore dell’autotrasporto e della manutenzione industriale. Le cause che portano all’esplosione della gomma di un tir possono essere diverse: danni strutturali non visibili esternamente, eccessiva pressione, deterioramento della carcassa, urti precedenti oppure utilizzo dello pneumatico dopo aver viaggiato con una pressione insufficiente.

Secondo l’Osha, l’Occupational Safety and Health Administration degli Stati Uniti, uno dei rischi più gravi è rappresentato dal cosiddetto zipper rupture, una rottura improvvisa della carcassa laterale che può verificarsi durante il gonfiaggio di pneumatici che hanno circolato sgonfi o con pressione molto bassa. In questi casi l’energia accumulata dall’aria compressa viene rilasciata in una frazione di secondo, trasformando il pneumatico in una vera e propria fonte di esplosione.

L’Osha documenta anche diversi incidenti mortali avvenuti durante il gonfiaggio di pneumatici per mezzi pesanti. In uno dei casi riportati dall’agenzia statunitense, un lavoratore è deceduto dopo che uno pneumatico di un autoarticolato, gonfiato oltre il limite consentito, è esploso provocandogli gravissimi traumi da impatto.

Le procedure di sicurezza raccomandate

Per ridurre il rischio di potenziali tragedie, le linee guida elaborate dagli enti che si occupano di sicurezza sul lavoro raccomandano una serie di precauzioni durante il gonfiaggio degli pneumatici destinati ai veicoli industriali.

Tra le principali indicazioni figurano l’utilizzo di gabbie di contenimento, l’impiego di sistemi di gonfiaggio con tubo flessibile e comando a distanza e il divieto di sostare frontalmente rispetto alla ruota durante l’immissione dell’aria. Gli operatori dovrebbero inoltre verificare attentamente lo stato della carcassa e del cerchio prima di procedere, interrompendo immediatamente l’operazione in presenza di deformazioni, rumori anomali o altri segnali sospetti.

Un’altra raccomandazione fondamentale riguarda gli pneumatici che hanno viaggiato con pressione molto inferiore ai valori previsti. L’Osha invita a non rigonfiarli direttamente, ma a smontarli e sottoporli a un’ispezione completa, poiché i danni interni potrebbero non essere visibili dall’esterno e provocare un cedimento improvviso.

Un video che ricorda l’importanza della prevenzione

L’incidente di Liuzhou, il luogo dove l’esplosione della gomma di un tir, si è concluso senza conseguenze. Il filmato rappresenta quindi un’importante testimonianza di quanto sia essenziale rispettare rigorosamente le procedure di sicurezza durante la manutenzione.

Anche un semplice rumore insolito può essere il segnale di un cedimento imminente e non dovrebbe mai essere sottovalutato. In un settore dove pochi secondi possono fare la differenza, formazione, dispositivi adeguati e attenzione ai segnali di rischio restano gli strumenti più efficaci per prevenire incidenti potenzialmente fatali.