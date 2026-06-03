Tiziano Ferro ha spesso parlato del suo momento di difficoltà dopo la separazione dall’ex marito Victor Allen. Il cantautore è stato a lungo lontano dall’Italia per gestire la situazione con i figli e proprio con i due bambini al seguito e uno psicoterapeuta l’artista ha dato il via allo Stadi 26 Tour, in cui festeggia i 25 anni di Xdono, il singolo che nel 2001 lo ha lanciato nell’olimpo dei più grandi della musica. Il tour è partito da Lignano e proprio durante l’esecuzione di Xdono l’emozione sembra sopraffare il cantante.

Cosa è successo a Tiziano Ferro? I dubbi dei fan sulla voce in concerto

Il concerto di Lignano Sabbiadoro ha segnato ufficialmente l’inizio dello Stadi 26 Tour, la tournée che porterà Tiziano Ferro nelle principali città italiane. Ad assistere alla performance spettacolare dell’artista ci sono state circa cinquantamila persone.

Durante la serata, ci sono stati due momenti in cui il cantante è apparso più vulnerabile: durante l’esecuzione di Xdono e quando ha cantato il brano La fine.

Su X è diventato virale un video di Tiziano Ferro che, proprio sulle note del brano del 2001, non riesce a scandire bene le parole e arriva con il fiatone sulle strofe. Difficoltà immortalate dai tanti telefoni accesi tra il pubblico e diventate rapidamente virali su tutti i social.

Subito si è diffusa preoccupazione tra i fan per le condizioni del cantante. Alcuni utenti hanno però provato a spiegare che si trattava dell’ultimo brano dopo due ore e mezza di concerto e che l’artista si è recentemente operato alla gola e potrebbe essere ancora in fase di recupero.

Sempre nel corso della serata, Tiziano Ferro si è anche mostrato in lacrime durante l’esecuzione del brano La fine, scritto da Nesli.

Perché Tiziano Ferro è scoppiato a piangere sul palco?

La Fine è uno dei brani più intensi del repertorio di Tiziano Ferro e, già in passato, il cantante aveva spiegato quanto quel testo gli fosse vicino, definendolo una canzone capace di raccontare aspetti profondi della sua vita e del suo percorso personale.

A Lignano Sabbiadoro, Tiziano Ferro si è mostrato visibilmente commosso durante l’esecuzione del brano. Per qualche istante la voce si è incrinata e gli occhi si sono riempiti di lacrime. Il pubblico ha compreso il momento e ha accompagnato la musica con un lungo applauso.

Il primo concerto dello Stadi 26 Tour ha rappresentato un ritorno ai live particolarmente importante dopo il superamento di un periodo complesso, segnato appunto dal divorzio da Victor Allen. È stato un po’ il simbolo dell’inizio di una nuova fase della sua vita. L’artista, negli ultimi mesi, ha spiegato infatti di aver fatto un grande lavoro su sé stesso, anche grazie alla psicoterapia, e ha parlato della necessità di trasformare il dolore in musica.

Le lacrime mentre cantava un brano significativo e la voce meno energica verso la fine del concerto potrebbero essere semplicemente una testimonianza dell’emozione che in quel momento stava vivendo Tiziano Ferro e di un momento sincero e toccante condiviso dal cantante con i suoi fan che ha reso la performance unica e inimitabile.