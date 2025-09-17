Tiziano Ferro oggi, nuovo tour dopo il divorzio da Victor

Tiziano Ferro è un cantante che ha avuto modo di farsi apprezzare sia in Italia che all’estero. Nato il 21 febbraio 1980 a Latina, nel Lazio, sin da giovane ha manifestato una forte passione la musica. La ha assecondata studiando piano, chitarra e canto, e ha iniziato a comporre i suoi primi testi. Dopo aver frequentato le facoltà di ingegneria e comunicazione, ha capito che non aveva bisogno di piani B e che la sua unica strada sarebbe potuta essere quella artistica.

Il debutto discografico è avvenuto nel 2001 con il singolo Xdono. Così, ottenendo un immediato successo, ha pubblicato l’album Rosso Relativo. Il suo stile combina il pop italiano con influenze internazionali, testi spesso personali e melodie emotive.

La carriera di Tiziano Ferro: un inno ai valori della vita

Tiziano Ferro esplora temi come l’amore, il dolore, l’identità e le difficoltà personali, trovando grande riscontro non solo in Italia, ma anche nei Paesi latinoamericani e in Spagna, dove ha pubblicato versioni in spagnolo dei propri dischi.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi album di successo, tra cui 111, Nessuno è solo, Alla mia età, L’amore è una cosa semplice, Accetto miracoli e Il mondo è nostro . In questo modo è riuscito a consolidare la sua posizione come uno degli artisti italiani più amati e venduti nell’era contemporanea.

Il tour: Tiziano Ferro e il nuovo inizio con STADI26

Dopo qualche anno di assenza dai grandi palcoscenici, come Renato Zero, Tiziano Ferro oggi è più determinato che mai. Il cantante ha annunciato il tour STADI26, previsto per l’estate dell’anno prossimo, con dieci date negli stadi di tutta Italia. La partenza è fissata per il 30 maggio 2026 allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Tra le tappe previste ci sono Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma e Messina, che ospiterà l’ultima data il 12 luglio.

Il tour è la naturale conseguenza del successo del nuovo singolo Cuore Rotto, che ha debuttato in vetta alle classifiche radiofoniche italiane. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dai fan, visto che Ferro torna negli stadi dopo tre anni di pausa.

Tiziano Ferro: fra amori, speranze e ripartenze

Tiziano Ferro ha fatto coming out nel 2010, ma ha formalizzato una relazione stabile con Victor Allen, di origini statunitensi, dopo qualche anno di fidanzamento. I due si sono sposati il 25 giugno 2019 a Los Angeles e hanno celebrato l’unione anche in Italia: a Sabaudia, il 14 luglio 2019.

Nel frattempo la coppia ha adottato due figli, Margherita e Andrés, nel 2022. Il matrimonio, condiviso pubblicamente, è stato spesso citato da Ferro anche come parte della sua crescita personale e del superamento di momenti difficili. Tuttavia, nel settembre del 2023, il cantante ha annunciato la separazione da Victor.

Le pratiche di divorzio sono state ufficializzate il 15 marzo 2024, quando Ferro ha scelto di dichiarare lui stesso la fine della storia tramite un messaggio sui social: “La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo… È un lutto… ma il dolore passa…”.

Un profilo umano dietro la musica: la sua forza

Oltre al grande successo discografico, Tiziano Ferro è noto per la sincerità con cui affronta temi personali come la sua omosessualità, le difficoltà legate all’autostima, la depressione, e il percorso di accettazione di sé. Nei suoi testi e nelle sue interviste, l’artista condivide molto della sua vita, rendendosi punto di riferimento per molte persone che affrontano dilemmi simili.

La sua carriera ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, non solo in Italia ma anche all’estero. Ha venduto milioni di dischi, è diventato un volto internazionale cantando in più lingue, con versioni spagnole o altri adattamenti per il mercato latinoamericano e non solo. Un uomo e un artista dai valori indiscussi.