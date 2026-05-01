Con l’arrivo della bella stagione, giardini e terrazzi tornano protagonisti. Ma insieme a fiori e prato verde, spuntano puntuali anche le erbacce. Resistenti, invasive e spesso difficili da eliminare, riescono a crescere praticamente ovunque, dalle aiuole ai vasi, fino alle fughe dei pavimenti. Il problema? Non basta tagliarle in superficie, perché le radici profonde permettono loro di ricrescere in poco tempo. E se da un lato i diserbanti chimici promettono risultati rapidi, dall’altro sempre più persone cercano alternative naturali, più sicure e sostenibili.

Il trucco virale per togliere le erbacce

Negli ultimi mesi, sui social si è diffuso un metodo tanto semplice quanto efficace per eliminare le erbacce senza ricorrere a prodotti chimici. A rilanciarlo è stato Ifzaal, un esperto di giardinaggio su TikTok, che ha mostrato come utilizzare un ingrediente che tutti abbiamo già in cucina: l’aceto bianco.

Il procedimento è immediato. Basta versare l’aceto in uno spruzzino e applicarlo direttamente sulle erbacce, oppure, per chi vuole fare ancora più in fretta, versarlo direttamente dalla bottiglia sulle piante infestanti. Il risultato? Già dopo un’ora si iniziano a vedere i primi effetti, mentre nel giro di pochi giorni le erbacce appaiono completamente secche, quasi “bruciate”.

Il motivo è legato alla natura acida dell’aceto, che agisce rapidamente sulle parti superficiali della pianta, disidratandola. Tuttavia, non è una soluzione universale: questo trucco funziona al meglio nelle giornate soleggiate e asciutte, perché la pioggia rischia di diluire l’effetto. E soprattutto, va usato con attenzione. L’aceto non distingue tra erbacce e piante “buone”: per questo è consigliato utilizzarlo solo su superfici come vialetti, pavimentazioni o patio, evitando prato e aiuole dove potrebbe danneggiare anche fiori e erba.

Tutti gli altri metodi per togliere le erbacce in modo naturale

Oltre al trucco virale dell’aceto, esistono diversi metodi naturali ed efficaci per tenere sotto controllo le erbacce senza ricorrere alla chimica. Uno dei più utilizzati è la pacciamatura, una tecnica che consiste nel coprire il terreno con materiali come foglie secche, paglia o corteccia. In questo modo si limita l’esposizione alla luce, ostacolando la crescita delle infestanti e, allo stesso tempo, si mantiene l’umidità del suolo.

Un’altra soluzione intelligente è l’uso del cartone. Posizionare strati sovrapposti sulle zone infestate permette di “soffocare” le erbacce, impedendo loro di svilupparsi. Questo metodo è particolarmente utile per superfici più ampie e può essere combinato con la pacciamatura per un risultato ancora più efficace.

Tra i rimedi naturali troviamo anche il sale, che può agire come diserbante se utilizzato in piccole quantità direttamente sulle radici. Qui però serve cautela: un uso eccessivo può compromettere la fertilità del terreno e danneggiare le piante circostanti.

Per chi preferisce un approccio più tradizionale, resta sempre valida la rimozione manuale. Estirpare le erbacce dalla radice, con l’aiuto di attrezzi da giardino, è un metodo più impegnativo ma estremamente efficace, soprattutto quando l’infestazione è ancora limitata.

Infine, c’è un rimedio tanto semplice quanto immediato: l’acqua bollente. Versata direttamente sulle erbacce, danneggia le cellule della pianta fino a eliminarla. È una soluzione ideale per le erbacce che crescono tra le fessure dei pavimenti o lungo i bordi, ma va utilizzata con attenzione per evitare scottature e danni alle piante vicine.