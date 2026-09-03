Tommaso Paradiso ha dovuto fermarsi dopo la puntura di un pappatacio. È stato lo stesso cantautore romano a raccontarlo sui social, spiegando di aver contratto il Toscana virus e di essere in via di guarigione, ma non ancora al massimo della forma. Per questo ha rinunciato ad alcuni appuntamenti estivi, rassicurando comunque i fan sulle sue condizioni.

Il suo caso riporta l’attenzione su un’infezione poco conosciuta, ma presente da tempo in Italia e in altri Paesi dell’area mediterranea. Il Toscana virus non si trasmette da persona a persona: viene veicolato dalla puntura dei flebotomi, piccoli insetti più noti come pappataci.

Che cos’è il Toscana virus

Il Toscana virus, indicato anche con la sigla TOSV, è un arbovirus, cioè un virus trasmesso all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori. In questo caso i vettori sono i pappataci, insetti simili alle zanzare ma più piccoli e silenziosi.

Secondo le informazioni diffuse dall’Istituto superiore di sanità e dalle Regioni che ne monitorano la circolazione, nella maggior parte dei casi l’infezione decorre in modo lieve o addirittura senza sintomi. Quando si manifesta, può provocare febbre, mal di testa, nausea, vomito, dolori muscolari e forte spossatezza.

Il periodo di incubazione può variare da pochi giorni fino a circa due settimane. Di solito la malattia si risolve spontaneamente, ma in alcuni casi può coinvolgere il sistema nervoso centrale e causare meningite, encefalite o meningoencefalite. Sono forme più rare, ma proprio per questo la diagnosi è importante quando i sintomi sono intensi o persistenti.

Perché si chiama Toscana virus

Il Toscana virus non riguarda solo la Toscana: si chiama così perché fu isolato per la prima volta in quella regione negli anni Settanta. Da allora è stato individuato anche in altre aree italiane e in diversi Paesi del Mediterraneo, dove i pappataci trovano condizioni favorevoli alla diffusione.

Il virus circola soprattutto nei mesi caldi. I casi, secondo l’Iss, si osservano in genere da maggio a novembre, con un picco nel mese di agosto. Non è un dettaglio secondario: è proprio in estate, quando si sta più tempo all’aperto e si espone più pelle, che aumenta il rischio di punture.

Cosa sono i pappataci

I pappataci sono insetti molto piccoli, più difficili da notare rispetto alle zanzare anche perché volano senza produrre il classico ronzio. Le loro punture possono essere fastidiose e irritanti. A differenza delle zanzare, però, le larve non si sviluppano necessariamente nell’acqua stagnante: possono trovarsi in luoghi umidi, bui e ricchi di materiale organico, come cumuli di foglie, detriti, tane di animali o crepe nei muri.

Questo rende la prevenzione più complicata, perché non basta eliminare i ristagni d’acqua, bisogna soprattutto ridurre l’esposizione alle punture, in particolare nelle ore più a rischio, come alba e tramonto.

I casi in Italia e perché se ne parla sempre di più

Negli ultimi anni i casi di Toscana virus sono aumentati, soprattutto nelle forme neuroinvasive segnalate alla sorveglianza sanitaria. L’Istituto superiore di sanità ha ricordato che tra il 2016 e il 2023 sono stati notificati 607 casi di malattia neuroinvasiva da TOSV, con due decessi riconducibili all’infezione nello stesso periodo.

Il dato non significa che ogni puntura di pappatacio sia pericolosa, ma conferma che il virus circola e che va riconosciuto. L’Iss ha collegato l’aumento anche a stagioni segnate da anomalie climatiche, temperature elevate e condizioni favorevoli alla presenza dei vettori.

Come proteggersi dal Toscana virus

Al momento non esiste un vaccino contro il Toscana virus e non c’è una terapia antivirale specifica. Le cure sono di supporto e mirano ad alleviare i sintomi; nei casi più seri può essere necessario il ricovero.

La prevenzione resta quindi la misura principale. Gli esperti raccomandano di usare repellenti sulla pelle scoperta, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si sta all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto, installare zanzariere a maglia fine e soggiornare, quando possibile, in ambienti climatizzati.