Un breve filmato registrato il 14 marzo 2026 nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, è diventato virale in poche ore. Le immagini mostrano una scena tanto semplice quanto insolita: un grosso ratto che attraversa con calma lo spazio sotto un cavalcavia, passando davanti a un gruppo di gattini visibilmente esitanti.

Nel video, i piccoli felini restano immobili, osservano l’animale e si limitano a seguirlo con lo sguardo. Solo uno di loro prova ad avvicinarsi tentando un timido contatto prima con la coda, poi con il muso dell’animale. Il topo, invece, non mostra alcun segno di paura: procede a passo regolare e rimane “impegnato” nelle sue faccende, presumibilmente alla ricerca di cibo. La dinamica, apparentemente banale, ha attirato milioni di visualizzazioni proprio per il ribaltamento delle aspettative: i predatori restano fermi, mentre la preda si muove con sicurezza.

Perché i gattini non attaccano: comportamento e istinto

La scena solleva qualche domanda sul comportamento dei gatti. In realtà, ciò che accade nel video è coerente con quanto noto sul comportamento felino. I gatti sviluppano l’istinto predatorio attraverso l’esperienza. I cuccioli, in particolare, attraversano una fase di apprendimento in cui osservano, testano e imitano. Senza l’intervento della madre o senza aver già sperimentato la caccia, è comune che esitino davanti a una preda, anche se potenzialmente accessibile.

Secondo l’American Veterinary Medical Association (AVMA), il comportamento predatorio nei gatti domestici si affina con il tempo e dipende sia da fattori genetici sia dall’ambiente in cui crescono. Questo spiega perché i gattini del video non reagiscono in modo aggressivo: stanno semplicemente valutando una situazione per loro nuova.

Un topo senza paura: cosa può spiegare il comportamento

Se da un lato l’atteggiamento dei gattini è comprensibile, dall’altro colpisce la sicurezza del roditore. Anche in questo caso, però, esistono spiegazioni plausibili. I ratti sono animali altamente adattabili e intelligenti. Studi pubblicati da National Geographic evidenziano come i roditori urbani sviluppino strategie di sopravvivenza che includono una maggiore tolleranza alla presenza di altri animali e degli esseri umani. In alcuni contesti, dove il contatto è frequente, alcuni esemplari possono mostrare comportamenti meno timorosi rispetto a quelli osservati in natura.

Nel video, il ratto sembra valutare rapidamente l’assenza di una minaccia immediata e decide di proseguire senza modificare la propria traiettoria. Un comportamento rischioso ma non raro in ambienti cittadini ad alta densità.

Quando la realtà supera l’istinto: perché il video è diventato virale

L’appeal del filmato si spiega con un elemento chiave: la dissonanza rispetto alle aspettative. Il gatto è il predatore per eccellenza del topo, da qui nasce ad esempio il detto “giocare al gatto e al topo”, dove è chiaro chi rincorre e chi scappa, ma qui accade il contrario: l’animale più debole domina la scena, mentre i gattini restano spettatori. Il ribaltamento genera sorpresa e, di conseguenza, condivisione.

Secondo un’analisi del Pew Research Center sui contenuti virali, i video che mostrano situazioni inaspettate o comportamenti animali fuori schema tendono a ottenere livelli di engagement più alti rispetto ai contenuti prevedibili. In questo caso specifico, a rendere il tutto ancora più efficace è la durata breve del video e la chiarezza della scena: pochi secondi, un’unica azione, un esito immediatamente comprensibile. E poi ci sono dei teneri gattini: da sempre protagonisti indiscussi dei contenuti più virali in assoluto.