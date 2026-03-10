Torna a casa dopo sei mesi: quello che trova è incredibile

Ha dell’incredibile quanto accaduto ad un donna che, tornata dopo un’assenza di sei mesi s’è trovata con una sorpresa che le ha letteralmente rivoluzionato la casa. In pratica, il suo vicino aveva ristrutturato un’ampia porizione del piano, trasformando il corridoio comune in una cucina e un bagno privati ​​proprio fuori dalla sua porta.

Una ristrutturazione senza permesso

Secondo la donna, l’ingresso del condominio originariamente si apriva su un corridoio comune utilizzato da diversi residenti ma quando è tornata a controllare il suo appartamento dopo essere stata via per alcuni mesi, ha scoperto che era stata installata una nuova porta all’ingresso del corridoio, chiusa a chiave, impedendole di raggiungere la sua casa.

Ha detto di aver dovuto contattare il vicino che abita di fronte per ottenere la chiave. Il vicino le avrebbe detto che la chiave era stata nascosta dentro un paio di scarpe riposte in una scarpiera vicino all’ingresso. Dopo essere finalmente riuscita ad accere al corridoio, la donna è rimasta sbalordita nello scoprire che l’intero spazio condiviso era stato trasformato in quella che sembrava essere parte della zona giorno privata del vicino.

Tutto rifatto: anche un WC in piena vista

Il video mostra il soffitto chiuso e il pavimento in cemento sostituito con piastrelle, mentre lungo il corridoio erano stati installati un frigorifero, un piano cottura, una cappa aspirante, mobili da cucina e perfino un WC in piena vista.

La donna ha affermato che scaffali e ripiani erano stati fissati alle pareti su entrambi i lati dell’ingresso del suo appartamento. A suo dire, la ristrutturazione aveva di fatto circondato la sua porta d’ingresso e trasformato il corridoio pubblico in un’estensione della casa del vicino.

Ovviamente la donna ha telefonato al vicino per chiedergli perché la ristrutturazione fosse stata eseguita senza informarla e se le modifiche fossero conformi alle norme di sicurezza antincendio. Dal canto suo, il vicino avrebbe risposto con indifferenza, suggerendole addirittura vendergli l’appartamento.

Sempre secondo la ricostruzione fatta dalla donna, un membro della famiglia del vicino si sarebbe poi scusato per la ristrutturazione non autorizzata e avrebbe proposto di organizzare un incontro per discutere la controversia, controversia che, al momento, sarebbe ancora in sospeso.

Video tratto da: IPA / KameraOne