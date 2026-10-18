Una colonna d’aria che si allunga verso il mare, il cielo minaccioso e lo stupore di chi si trova ad assistere a uno spettacolo meteorologico tanto impressionante quanto insolito. Al largo di Rodi, in Grecia, la formazione di un enorme tornado ha attirato l’attenzione dei turisti, sorpresi dalla scena ripresa in video. Ma dietro le immagini spettacolari si inserisce un quadro meteorologico ben più preoccupante: l’isola è stata colpita da violente precipitazioni, allagamenti e danni diffusi, con conseguenze drammatiche per la popolazione locale.

Il tornado in Grecia

Il fenomeno ripreso al largo di Rodi ha lasciato a bocca aperta i turisti che si trovavano nella zona. Le immagini riprese in video mostrano un vortice svilupparsi sul mare, attirando gli sguardi di chi assiste alla scena dalla costa. Un evento che, per la sua forma e per la rapidità con cui può manifestarsi, suscita immediatamente curiosità e preoccupazione.

Quando una colonna vorticosa si forma sopra la superficie marina, il fenomeno viene generalmente definito tromba marina. Si tratta di un vortice d’aria associato a determinate condizioni atmosferiche, spesso in presenza di nubi temporalesche e di una forte instabilità. Il suo aspetto può ricordare quello di un tornado terrestre, ma il contesto in cui si sviluppa è differente. Se raggiunge la terraferma, può provocare danni, anche se l’intensità e gli effetti variano sensibilmente da un episodio all’altro.

La comparsa di questi fenomeni è favorita da contrasti termici, correnti d’aria e condizioni di instabilità che possono caratterizzare le giornate di maltempo. Non tutte le trombe marine raggiungono una potenza elevata, ma osservarne una da vicino può risultare impressionante, soprattutto per chi si trova in vacanza e non è abituato a fenomeni di questo tipo.

Nel caso di Rodi, il vortice si inserisce in un periodo segnato da condizioni meteorologiche particolarmente difficili in diverse zone della Grecia. A metà ottobre, infatti, forti temporali hanno interessato l’area del Dodecaneso e altre regioni del Paese, accompagnati da piogge intense e raffiche di vento. Le autorità hanno seguito con attenzione l’evoluzione della situazione, mentre gli avvisi meteorologici invitavano la popolazione a prestare particolare cautela.

Le immagini del vortice hanno quindi assunto un significato che va oltre la spettacolarità del momento: ricordano quanto rapidamente le condizioni atmosferiche possano cambiare e quanto sia importante non sottovalutare i segnali di un temporale in avvicinamento. Per residenti e visitatori, mantenersi a distanza dal mare durante le fasi più intense del maltempo e seguire le indicazioni delle autorità resta essenziale.

I danni del maltempo a Rodi

Se la tromba marina ha attirato l’attenzione per il suo impatto visivo, sono soprattutto le conseguenze delle precipitazioni a raccontare la gravità dell’ondata di maltempo che ha colpito Rodi il 14 ottobre 2026. Le piogge torrenziali hanno provocato allagamenti in diverse località, danneggiando abitazioni, attività commerciali, strutture ricettive e infrastrutture stradali.

Secondo quanto riportato dai media locali, una stazione meteorologica dell’isola ha registrato 264 millimetri di pioggia in circa sei ore. Una quantità eccezionale, sufficiente a trasformare strade e corsi d’acqua in potenziali trappole. In varie zone, l’acqua ha invaso gli edifici e trascinato fango e detriti, mentre numerose automobili sono rimaste bloccate o sono state trascinate dalla corrente.

Di fronte alla portata dell’emergenza, il sindaco di Rodi, Alexandros Koliadis, ha chiesto che l’isola fosse dichiarata in stato di emergenza, così da facilitare la gestione della crisi e gli interventi necessari. Le autorità hanno inoltre invitato residenti e turisti a limitare gli spostamenti, a evitare strade allagate e ad allontanarsi dai torrenti in piena. Le scuole sono rimaste chiuse per consentire le verifiche sugli edifici e la valutazione dei danni.

L’episodio conferma quanto possano essere vulnerabili le isole mediterranee quando precipitazioni molto intense si concentrano in poche ore.