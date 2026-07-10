Sulla Stazione Spaziale Internazionale, a ben 400 chilometri dalla Terra, l’equipaggio della Expedition 74 ha preparato una “space cake” per l’astronauta NASA Jessica Meir, usando solo gli ingredienti disponibili tra le razioni di bordo. Il video, diffuso dalla stessa Meir il 7 luglio 2026, mostra gli astronauti e i cosmonauti alle prese con una torta improvvisata ma curata, costruita strato dopo strato in microgravità.

E anche senza forno, cucina tradizionale o cibi freschi come sulla Terra, il risultato è stato di tutto rispetto: c’è una torta fatta con gli ingredienti disponibili, c’è un gruppo di colleghi che si raccoglie attorno alla festeggiata e un momento di normalità dentro un ambiente… straordinario.

Come si prepara una “space cake”

La torta è stata realizzata con latte condensato zuccherato, pane al miele, yogurt e frutti di bosco reidratati. Una parte degli ingredienti arriva dalle scorte alimentari di Roscosmos, mentre le berries reidratate provengono dalle forniture NASA. I “cuochi” hanno tagliato con attenzione il pane, creato diversi strati e assemblato il dolce in modo da renderlo stabile anche in assenza di peso.

Jessica Meir ha raccontato il momento con ironia e ha ringraziato il collega Andrey Fedyaev che ha ripreso l’intero processo. La stessa Meir ha scherzato sul fatto che sulla Stazione avrebbe mangiato più torte di quante ne mangi sulla Terra, grazie ai compagni diventati ormai veri maestri della “cucina spaziale”.

Per capire quanto ogni gesto sia diverso in orbita, può aiutare questo video sul perché gli astronauti in orbita sono senza peso: anche preparare un dolce, nello spazio, richiede movimenti e attenzioni che a terra sembrano banali.

Una festa tra NASA, ESA e Roscosmos

Il compleanno di Jessica Meir è diventato anche un momento di gruppo per l’equipaggio della Expedition 74. A bordo della ISS ci sono sette membri: gli americani Jack Hathaway, Jessica Meir e Chris Williams, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Sophie Adenot e i cosmonauti Andrey Fedyaev, Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev. Kud-Sverchkov è il comandante, mentre gli altri lavorano come ingegneri di volo.

Gli astronauti vivono per mesi in uno spazio ristretto, lontani da casa, con ritmi intensi e una distanza fisica enorme dalle persone care. Per questo feste, ricorrenze e piccoli rituali aiutano a mantenere un senso di normalità. E la quotidianità sulla Stazione è piena di adattamenti, perfino nelle attività più semplici: anche le pulizie nello spazio, in questo caso con Sophie Adenot sulla ISS, sono un altro esempio di vita ordinaria trasformata dalle condizioni dell’orbita.

La cucina in microgravità

Preparare cibo nello spazio richiede regole particolari. Le briciole possono fluttuare e finire negli strumenti, i liquidi non si comportano come sulla Terra e ogni confezione deve essere gestita con attenzione. Per questo gli alimenti destinati alla ISS sono pensati per essere sicuri, pratici e facilmente consumabili in microgravità.

La torta di Jessica Meir è nata proprio da questa logica, con prodotti già presenti nelle scorte, assemblati in modo creativo. Il pane al miele ha fatto da base, il latte condensato e lo yogurt hanno aiutato a legare gli strati, mentre i frutti di bosco reidratati hanno aggiunto colore e sapore.