Tragedia sfiorata: camion supera ponte prima del crollo

Tragedia sfiorata su un ponte: un camion ha fatto appena in tempo a superare la struttura sopra il fiume quando questa è improvvisamente crollata.

Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno ripreso un autoarticolato rosso da 50 tonnellate che attraversava il ponte Dawangzhuang dell’autostrada Tianshi in Cina, proprio nei momenti dell’incidente.

I soccorritori hanno immediatamente chiuso la strada mentre le autorità avviavano un’indagine. Secondo i rapporti preliminari pare che il veicolo fosse notevolmente sovraccaricato e superasse quindi il peso sostenibile dalla struttura.

Video tratto da: IPA / KameraOne