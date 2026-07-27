Recuperare la vista dopo anni di cecità è un risultato che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato impossibile. Oggi, invece, i progressi della chirurgia oculistica aprono scenari sempre nuovi, dimostrando come la ricerca e l’innovazione possano offrire opportunità anche nei casi più complessi. È quanto accaduto a una donna di 67 anni che, dopo oltre cinque anni trascorsi senza vedere, è riuscita a tornare a distinguere il mondo che la circonda grazie a un intervento senza precedenti eseguito all’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino. L’operazione rappresenta una prima mondiale perché ha consentito di trasferire da un occhio all’altro non solo il segmento anteriore, ma anche la parte centrale della retina, chiamata macula, fondamentale per la visione nitida. Si tratta di un traguardo importante per la medicina, frutto dell’esperienza dell’équipe della Clinica Oculistica universitaria diretta dal professor Michele Reibaldi. Il risultato, ottenuto dopo un intervento particolarmente delicato, apre nuove prospettive nella cura di pazienti con lesioni oculari considerate finora difficilmente trattabili.

A 67 anni torna a vedere

La protagonista della vicenda aveva perso completamente la vista in seguito alle conseguenze di un grave incidente stradale. L’occhio sinistro era diventato cieco a causa di una lesione irreversibile del nervo ottico: le strutture oculari erano rimaste integre, ma il nervo non era più in grado di trasmettere gli stimoli visivi al cervello. L’occhio destro, invece, presentava un nervo ottico funzionante, ma era stato gravemente compromesso da una maculopatia e dai traumi riportati, con danni alla retina e alla cornea che rendevano impossibile anche un tradizionale trapianto corneale.

Di fronte a una situazione così complessa, gli specialisti hanno scelto una strada mai percorsa prima. Hanno deciso di utilizzare i tessuti sani dell’occhio sinistro, che non poteva più recuperare la funzione visiva, per ricostruire quello destro, l’unico che conservava ancora il collegamento con il cervello attraverso il nervo ottico.

A distanza di circa tre settimane dall’intervento sono arrivati i primi risultati incoraggianti. La paziente ha iniziato dapprima a percepire la luce, poi a distinguere immagini in bianco e nero e, successivamente, anche i colori. Un miglioramento progressivo che lascia intravedere un importante recupero della qualità della vita e che conferma il buon esito dell’operazione, anche se il percorso di riabilitazione proseguirà con controlli specialistici.

L’intervento e la storia della donna di 67 anni

L’elemento che rende questa operazione unica è il tipo di autotrapianto realizzato dai chirurghi dell’ospedale Le Molinette di Torino. I medici hanno infatti trasferito da un occhio all’altro un blocco di tessuti comprendente cornea, sclera, congiuntiva e, per la prima volta al mondo, anche la macula, la porzione centrale della retina responsabile della visione dei dettagli. In questo modo è stato possibile sfruttare le strutture ancora sane dell’occhio ormai non più funzionante per restituire capacità visiva all’altro occhio.

Secondo quanto spiegato dall’équipe medica, il trapianto del segmento anteriore dell’occhio era già stato eseguito in passato in un solo caso, sempre alle Molinette, ma nessuno era mai riuscito a trasferire anche la macula. Proprio questo passaggio rappresenta la vera novità dell’intervento e potrebbe aprire la strada a nuove possibilità terapeutiche per pazienti con quadri clinici molto complessi.

Per la donna il recupero della vista ha avuto anche un forte valore personale. Dopo anni trascorsi nel buio, ha potuto ricominciare a osservare ciò che la circonda. Con ironia, ha raccontato di essere felice del risultato ma “cinque anni fa mi vedevo meglio”, ha detto scherzando sul fatto che, rivedendosi allo specchio, ha notato il tempo trascorso. La 67enne è stata comunque felicissima di tornare a casa e di poter riconoscere i volti del figlio e della sua fidata Joe, il cane per non vedenti che l’ha accompagnata anche in reparto prima dell’operazione.