Trascinata al largo: salvata in extremis da una catena umana

L’unione fa la forza. E la salvezza. Una donna è stata improvvisamente trascinata al largo da un’onda anomala mentre leggeva vicino alla battigia a La Coruña, in Galizia, fino a trovarsi in una situazione di estremo pericolo.

Un uomo ha provato da solo a riportarla a riva ma solo per essere respinto dalle onde e a questo punto s’è formata una catena umana di circa dieci persone che si sono tenuti con le braccia fino a raggiungere la donna e riuscire a riportarla a riva.

La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale e sottoposta a cure per una lieve ipotermia ma si è ripresa rapidamente.

La spiaggia era in vigore un’allerta costiera gialla con onde previste fino ai quattro metri.